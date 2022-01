9 meilleures applications pour Android otakus : anime, manga, culture japonaise et plus

Si vous vous considérez comme un otaku, ces 9 applications sont parfaites pour vous, vous allez vouloir toutes les télécharger.

L’une des cultures qui s’est le plus répandue dans le monde est la culture japonaise et son anime acclamé. Les animes ont réussi à captiver des gens de tous les coins du monde et de tous âges, car il n’y a pas d’âge spécifique pour être amoureux de ces grands personnages. Cependant, il y a des gens qui poussent leur amour de l’anime un peu plus loin, et ils sont connus sous le nom d’otakus.

Les otakus sont les vrais adeptes de l’anime, qui ont non seulement vu Dragon Ball, Chevaliers du zodiaque ou Pokémon, mais connaissent sûrement des centaines voire des milliers de ces productions japonaises, nous avons donc décidé de créer une liste avec les 9 meilleures applications qui vous pouvez trouver sur Android pour un vrai otaku.

Top des meilleures applications pour Android otakus

Il existe 9 applications différentes pour les otakus, mais avec des utilisations et des goûts différents.

Dessiner des dessins animés

Si vous vous considérez comme un otaku et que vous aimez dessiner, ou si vous voulez savoir comment le faire, vous allez adorer cette application car avec elle, vous pouvez apprendre à dessiner vos personnages d’anime préférés. L’application est une sorte de tutoriel avec de nombreux trucs et conseils qui vous guideront pour dessiner chaque partie du corps, nez, yeux, cheveux, mains, etc. De plus, il comporte de nombreux croquis qui vous serviront de guide pour vos futures créations.

Croquant

Crunchyroll est la plus grande plate-forme d’anime que vous pouvez trouver, avec cette application, vous pouvez regarder presque n’importe quel anime que vous voulez et le meilleur de tous est qu’il est toujours mis à jour, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour voir les nouveaux chapitres de votre série préférée. Vous pouvez l’utiliser avec de la publicité ou payer le forfait premium pour les supprimer. Si vous voulez en savoir plus sur cette application, cliquez ici.

Yu-Gi-Oh ! Liens de duel

Avec plus de 50 millions de téléchargements, Yu-Gi-Oh! Duel Links est l’un des jeux vidéo basés sur l’anime les plus populaires sur le Play Store. Ce jeu de cartes divertissant garantit des heures de plaisir dans lesquelles vous pouvez jouer à des tournois en ligne, vous battre avec vos amis ou avec tout autre utilisateur du même niveau que vous. Vous pouvez également jouer hors ligne contre vos personnages préférés du monde de Yu-Gi-Oh! pour obtenir des objets de toutes sortes.

Pièce d’Otaku

Le monde des crypto-monnaies se développe rapidement, et les otakus ne veulent pas être laissés pour compte, c’est pourquoi ils ont créé une crypto-monnaie avec laquelle ils entendent fédérer plus de fans et de créateurs d’anime, comme expliqué sur leur page officielle. créateurs de votre anime préféré et gagnez des pièces en regardant de nouvelles bandes-annonces ou en soutenant le studio de votre choix.

Appuyez sur Anime – Couleur

Avec cette application, vous pouvez vous amuser à colorier des personnages d’anime. D’une simple touche, vous pouvez donner vie et couleur à chaque partie des centaines de dessins disponibles dans le jeu. C’est très facile à faire, chaque partie du dessin a des chiffres qui indiquent la couleur que vous devez utiliser pour obtenir le résultat souhaité. Il a une fonction intéressante pour partager vos dessins avec d’autres utilisateurs ou voir les créations d’autres personnes.

Caméra Sharingan Eyes

Fan de Naruto ? Avec cette application, vous pouvez modifier vos photos pour changer vos yeux et devenir un maître du jiujitsu. Les résultats sont plutôt bons et vous disposez de nombreuses options pour modifier l’apparence de vos yeux. Il y a plus de 50 yeux Sharingan et un peu plus de 30 effets tels que rasengan, sticker Amaterasu, susanoo, shuriken, arme ninja, mode renard à 9 queues, entre autres.

MANGA Plus

Un otaku ne se limite pas seulement à regarder des animes, c’est aussi un grand lecteur de mangas ou de bandes dessinées japonais, et Manga Plus est l’application qui a le plus de titres dans son catalogue, ici vous pouvez lire Tokyo Ghoul, Naruto, Bakuman, Dr. Stone, Bleach, One Piece et bien d’autres. De plus, ses sorties sont simultanées à celles fabriquées au Japon, vous n’aurez donc pas à attendre pour recevoir vos nouveaux chapitres.

Tension Naruto X Boruto Ninja

C’est un jeu d’action dans lequel vous devez développer les ressources de votre village et vous préparer à le défendre des attaques ennemies et à vaincre les shinobi. Il a des missions en ligne pour jusqu’à 4 joueurs très divertissants. Si vous voulez voir d’autres jeux basés sur l’anime, rendez-vous sur cet article.

Fond d’écran animé HD Kawaii Girl

Enfin, nous vous proposons une application avec les meilleurs fonds d’écran de personnages d’anime féminins afin que vous puissiez personnaliser votre mobile. Il contient des dizaines de fonds d’écran animés et, en plus, de nombreux autres arrière-plans non animés, mais ils sont toujours très mignons, parmi lesquels des arrière-plans de paysage, des animaux de compagnie et bien plus encore.

