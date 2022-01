Pourquoi le Samsung Galaxy ‘Fan Edition’ n’a-t-il pas de sens (ou n’a-t-il pas de sens) ?

Samsung vend ses mobiles ‘Fan Edition’ comme des petits pains, mais si c’est ce que veulent les fans… Pourquoi diable ne pas lancer le Galaxy S directement comme ça ?

Cela a été long à venir mais le nouveau Samsung Galaxy S21 FE est déjà avec nous. Il s’appuie sur les ventes de son prédécesseur, pas moins de 10 millions d’unités livrées du Galaxy S20 FE en un an environ, bien qu’il ait dû survivre à une crise d’approvisionnement mondiale et à des doutes quant à son éventuelle mise sur le marché maintenant. .très proche du Galaxy S22.

La réponse était en tout cas claire, car Samsung sait que la ‘Fan Edition’ se vend bien, et surtout parce que ne pas la lancer aurait rompu la parole à ses fans, qui attendaient depuis longtemps cette édition « spéciale » du flagship de Samsung. . qui est finalement présenté avec du matériel Qualcomm à la demande générale, ainsi qu’un prix moins cher pour atteindre tout le monde.

Tout semble parfait, comme ça bientôt, mais je ne serai sûrement pas le seul à l’endroit où la stratégie du Galaxy ‘Fan Edition’ de Samsung grince un peu, car sa conception est étrange à mi-chemin entre ce qu’étaient les modèles lite et quel Galaxy S devrait l’être s’il a été construit par un Xiaomi ou l’un des géants chinois.

Et c’est que oui les amis, il est clair que Samsung veut jouer la ligue des tueurs phares avec ces Galaxy S FE qui en théorie sont conçus pour convenir au public, mais personne ne nous a expliqué la chose la plus importante, et c’est si Samsung sait ce que veulent ses utilisateurs… Pourquoi diable ne lancent-ils pas tout de suite leur Galaxy S d’origine comme ça ?

Quel est l’intérêt des Fan Editions de Samsung ?

S’il est vrai que nous voulons tous des mobiles performants et aussi bon marché que possible, il est également vrai que Samsung complète déjà bien sa famille Galaxy S avec le modèle original, le Plus et l’Ultra, proposant des options pour presque tous les goûts.

Son idée avec ces Fan Editions est de satisfaire les utilisateurs en proposant un modèle Galaxy S plus proche des goûts du grand public, avec du matériel Qualcomm pour tous les marchés et des fonctionnalités retouchées pour proposer de meilleurs prix.

Il s’agit de chercher un Galaxy S qui ressemble à un Xiaomi Redmi avec une coupe performance, afin de rivaliser là où les géants chinois savent le mieux, qui au final est aussi là où se concentrent les ventes.

Pour moi, les Galaxy S ‘Fan Edition’ n’ont pas de sens dans leur concept, car ils ne couvrent pas de nouveaux besoins mais se réfèrent uniquement au Galaxy S d’origine, ce qui en fait ce qui devrait déjà être standard.

En tout cas, je vous avais déjà dit que cette stratégie m’avait grincé des dents, et c’est que pour moi le Galaxy S21 FE devrait être ce qu’était le Galaxy S21, qui est la version la plus abordable et il faudrait aussi qu’elle soit la plus intéressante en prix et en avantages pour toute la famille.

C’est pourquoi, à mon humble avis, les Galaxy S Fan Edition sont laissés de côté dans le catalogue, car ils ne couvrent pas un créneau de marché spécifique et moins riche comme celui des modèles légers désormais abandonnés, mais plutôt pour faire référence au modèle solution « originale » avec le matériel qui devrait déjà être monté en standard et que la majorité des utilisateurs souhaitent.

N’achetez pas le Galaxy S21 FE, cela n’a pas beaucoup de sens

Et en parlant du cas spécifique du Galaxy S21 FE, la vérité est qu’il s’agit bien d’un pas en avant par rapport au modèle précédent, mais sans aucun doute le moment n’est plus propice pour mettre un appareil comme celui-ci en magasin.

Son matériel date de 2021 et son prix sera élevé par rapport au milieu de gamme premium de 2022 qui sera présenté très prochainement, et bien qu’il ait certainement un meilleur chipset que le Galaxy S21, la photographie mobile est moins bonne et les matériaux sont identiques, avec le glasstic comme protagoniste.

De plus, il est déjà possible de trouver de très bonnes offres pour le Galaxy S21 à ce stade, donc je choisirais cette option, et sinon, l’idéal est d’attendre un Galaxy S22 qui arrivera très bientôt.

