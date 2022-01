Razer et Fossil lancent une montre connectée spéciale pour les joueurs dont seulement 1 337 unités seront fabriquées

Cette smartwatch « gaming » née de l’alliance entre Razer et Fossil possède le processeur Snapdragon Wear 4100+, est étanche et est équipée de Wear OS 3.

Le marché des montres intelligentes a repris vie après une période de stagnation grâce, surtout, à la nouvelle et révolutionnaire version de Wear OS que Google a développée avec l’aide de Samsung et qui a déjà fait ses débuts dans la dernière montre intelligente de la firme coréenne , le Samsung Montre Galaxy 4.

En ce sens, nous venons d’apprendre que deux fabricants qui, en principe, n’ont rien en commun, Razer et Fossil, se sont associés pour lancer une smartwatch spéciale pour les gamers dont seulement 1 337 unités seront fabriquées.

Razer X Fossil GEN 6, toutes les informations

Razer X Fossil GEN 6 Caractéristiques Écran Super AMOLED circulaire de 1,28 pouces

326 ppp Résolution 416 x 416 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ RAM 1 Go Système opératif Wear OS (extensible vers Wear OS 3) Stockage 8 Go Imperméable 3 guichets automatiques Capteurs compteur de fréquence cardiaque avec PPG, compteur d’oxygène dans le sang (SpO2), accéléromètre, gyroscope, boussole, altimètre, capteurs de lumière ambiante Connectivité Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC Autres Microphone, haut-parleur, charge rapide Prix 329 dollars, environ 291 euros pour changer

L’une des marques les plus populaires pour les joueurs aujourd’hui, Razer, s’est associée au fabricant de montres Fossil pour mettre sur le marché la Razer X Fossil GEN 6, une montre connectée qui a un design similaire à d’autres montres connectées circulaires, à l’exception de sa couronne dentée et pour ses cadrans et bracelets exclusifs aux couleurs Razer qui lui donnent un véritable look « gaming ».

Ainsi, le Razer X Fossil GEN 6 dispose de trois cadrans Razer exclusifs appelés Analog, Text et Chroma et de deux bracelets interchangeables avec le logo de l’entreprise, l’un en vert et l’autre en noir.

Concernant ses spécifications, la Razer X Fossil GEN 6 dispose d’un écran AMOLED de 1,28 pouces avec une résolution de 416 x 416 pixels et est la première montre connectée du marché à équiper le nouveau processeur de Qualcomm pour montres connectées, un Snapdragon Wear 4100+ qui promet 30 % plus de performances que son prédécesseur.

Ce chipset est livré avec 1 Go de RAM, 8 Go de stockage interne et un bon nombre de capteurs, dont un compteur de fréquence cardiaque avec PPG, un compteur d’oxygène dans le sang (SpO2), un accéléromètre, un gyroscope, une boussole ou un altimètre.

En plus de tout cela, le Razer X Fossil GEN 6 a une résistance à l’eau de 3 ATM, a Bluetooth 5.0 LE, Wifi, GPS et NFC et est équipé d’un microphone et d’un haut-parleur pour les appels et d’une batterie, dont la capacité restante n’a pas été divulguée. , avec une charge rapide, ce qui nous permet de le charger à 80% en seulement 30 minutes.

Au niveau logiciel, cette smartwatch née de la collaboration entre Razer et Fossil a Wear OS et sera mise à jour vers Wear OS 3 tout au long de 2022.

Razer X Fossil GEN 6 : disponibilité et prix

Le Razer X Fossil GEN 6 est une édition limitée dont seulement 1 337 unités seront mises en vente et tous ceux qui sont intéressés à en obtenir un peuvent le réserver sur son site officiel à partir du 10 janvier prochain.

Le prix du Razer X Fossil GEN 6 sera de 329 $, soit environ 291 euros pour changer.

