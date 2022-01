C’est le meilleur client Twitter que j’ai essayé sur Android

Owly est un client Twitter tiers open source qui vous permettra de créer une chronologie personnalisée et sans publicité.

Bien que Twitter ait vu sa popularité éclipsée par d’autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, il existe encore un grand nombre d’utilisateurs, dont moi-même, qui continuent à l’utiliser pour nous informer de toutes sortes d’actualités et interagir avec des amis et des connaissances.

Comme il n’est pas facile de trouver une bonne alternative à l’application Twitter officielle, puisque dans le Google Play Store vous trouverez un grand nombre d’options et puisque nous les avons déjà presque toutes essayées, cette fois nous allons parler du meilleur client de Twitter tiers que nous avons testé sur Android : Owly pour Twitter.

Owly pour Twitter est l’application qu’il vous faut si vous utilisez le réseau social de l’oiseau bleu

Owly for Twitter est une alternative open source à l’application officielle Twitter sur Android qui possède une série de fonctions qui vont changer la façon dont vous utilisez ce réseau social, que nous détaillerons ci-dessous.

La plus remarquable de ces fonctionnalités est que cette application vous permettra de créer une chronologie personnalisée sans publicité dans laquelle seuls les tweets et retweets des comptes que vous avez sélectionnés apparaîtront.

Pour créer votre propre chronologie dans cette application, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Ouvrez l’application Owly pour Twitter sur votre mobile Android

En haut de celui-ci, cliquez sur la section Suivant, qui sont tous les utilisateurs que vous suivez

Sélectionnez tous les comptes que vous souhaitez voir apparaître sur votre chronologie en cliquant sur l’icône de marqueur avec le signe « + »

Retournez à la page principale, accédez à la section Tweets dans l’onglet Paramètres et activez la première option : Chronologie : uniquement les tweets par lectures

Ceci fait, il vous suffit d’accéder au premier des 5 onglets de l’interface Owly, Timeline, pour vérifier que seuls les tweets et retweets des comptes que vous avez préalablement sélectionnés apparaissent.

En plus de la Timeline, Owly pour Twitter dispose de quatre autres onglets que vous pouvez placer en haut et en bas de l’application, chacun étant marqué d’une icône différente : tweets marqués comme favoris, activité de votre compte, découvrir de nouveaux contenu et paramètres.

Précisément, via l’onglet Paramètres, vous pouvez configurer chacune des multiples options dont dispose ce client Twitter, car en plus de personnaliser au maximum l’apparence de l’application, vous pouvez également configurer des notifications, définir toutes sortes de filtres de contenu tels que en tant qu’utilisateurs masqués ou mots masqués, sélectionnez l’intervalle de synchronisation en arrière-plan avec les serveurs Twitter et choisissez si vous souhaitez ou non que les retweets et les réponses à vos tweets apparaissent sur la timeline.

De plus, Owly pour Twitter nous permet également de gérer plusieurs comptes en même temps, en pouvant sélectionner le compte avec lequel nous voulons interagir à partir des paramètres eux-mêmes.

C’est l’application dont vous avez besoin si vous utilisez Telegram

Owly pour Twitter est une application totalement gratuite sans publicité, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous, qui a un seul achat in-app de 2,99 euros qui débloque toutes ses fonctionnalités , parmi lesquelles le possibilité de changer l’intervalle de synchronisation en arrière-plan, les tonalités de notification ou la police de la lettre de l’application.

