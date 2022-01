Voilà à quel point le prochain siège social de Xiaomi en Chine sera impressionnant : il aura des panneaux LED sur quatre façades

Le nouveau siège social de Xiaomi en Chine ne laissera personne indifférent.

Que Xiaomi soit devenue en « peu de temps » l’une des entreprises technologiques les plus précieuses et les plus importantes au monde n’est pas une coïncidence. Tous leurs produits sont d’une qualité exceptionnelle et beaucoup d’entre eux ont des prix assez contenus, ce qui a fait que leurs ventes se chiffrent par millions.

Et comme Xiaomi côtoie aujourd’hui les meilleurs, il était temps de montrer qu’eux aussi savent faire des bâtiments impressionnants tout à fait dans le style de ce que fait Apple. Parce que votre prochain siège en Chine ne laissera personne indifférent, nous vous le garantissons.

Voici à quel point le nouveau siège social de Xiaomi en Chine sera impressionnant

Comme on peut le lire dans Gizmochina, le célèbre cabinet d’architectes new-yorkais Ennead Architects a confirmé l’accord avec Xiaomi pour concevoir et construire un nouveau siège social pour le cabinet à Shenzhen, en Chine.

Sous le nom de « Xiaomi Rubik’s Cube » (Xiaomi Rubik’s Cube), le siège social ne laissera personne indifférent et selon ses concepteurs, il s’agira d’une élégante fusion architecturale entre technologie et nature. Il aura des dimensions de 46 mille mètres carrés, il sera cubique et aura des panneaux d’éclairage LED sur ses quatre côtés.

Et pourquoi un cube ? Pour Peter Schubert, architecte principal du projet, Xiaomi est comme un Rubik’s cube dans le sens où tous les problèmes que l’entreprise essaie de résoudre ont des solutions différentes et que peu importe laquelle est choisie, elle sera toujours correcte. Bref, une interprétation assez singulière mais si elle les convainc, on a peu ou rien à argumenter.

La société a investi plus de 7,76 milliards de yuans (plus de 1 000 000 000 de dollars) et devrait être achevée d’ici 2024. Avec ce mouvement Xiaomi veut montrer qu’il est à la hauteur des plus grands et qu’il entend tout donner dans les années à venir. Deviendra-t-elle le leader mondial de la téléphonie mobile en dépassant Samsung ? Que seul le temps nous le dira.

