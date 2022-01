Deux millions d’acheteurs ne peuvent pas se tromper : ce produit estival Xiaomi est un succès

Xiaomi a vendu plus de deux millions d’unités de ce type de produit.

Xiaomi est l’une des entreprises qui « frappent » le plus ces dernières années. Une entreprise qui sait non seulement fabriquer des smartphones avec un rapport qualité-prix imbattable mais qui lance également des produits intéressants pour la maison qui connaissent un succès commercial complet.

Et sinon, ils indiquent le type de produit que nous vous apportons ensuite. Et c’est que les climatiseurs de la firme chinoise ont déjà vendu un chiffre effrayant de deux millions d’unités. Et s’ils vendent autant… ce sera pour une raison.

Xiaomi parvient à vendre deux millions d’unités de son climatiseur le plus populaire

Comme on peut bien le lire dans Gizmochina, la société chinoise a annoncé qu’en seulement un an (2021), elle avait vendu plus de deux millions d’unités de ses climatiseurs et qu’elle continuerait donc à travailler sur ces produits et c’est qu’apparemment, ils sont assez rentables.

Sous le nom de MIJIA Air, ce sont les modèles les plus vendus dans les magasins asiatiques. La raison du succès de ces produits n’est pas seulement leur design minimaliste qui s’intègre parfaitement dans n’importe quel coin de la maison, mais aussi leur multitude de fonctionnalités sans oublier, bien sûr, leurs prix vraiment compétitifs.

Tout cela a fait que deux millions de foyers ont compté sur Xiaomi pour refroidir leur maison pendant les jours les plus chauds de l’année. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier que Xiaomi a également en plus des climatiseurs muraux, des climatiseurs ou des ventilateurs au sol parfaits pour pouvoir les déplacer d’une pièce à l’autre.

Ce climatiseur Xiaomi est associé au Mi Band pour que vous puissiez dormir au frais

Pour tout cela, si cet été l’un d’entre vous envisage d’installer ou de rénover la climatisation, celles de Xiaomi peuvent être un choix plus que sûr.

