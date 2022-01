Le dernier né de Samsung est ce projecteur portable ‘Freestyle’ que vous voudrez acheter

Comme tout ce qui est présenté au CES de Las Vegas, cela coûtera très cher, mais The Freestyle est sans aucun doute la solution de divertissement portable la plus audacieuse de Samsung.

Nous adorons le CES de Las Vegas. Comme chaque année, le salon nord-américain nous aide à affronter un nouvel exercice avec un maximum d’énergie, en découvrant également d’innombrables produits intéressants de pratiquement tous les fabricants, bien que presque toujours à des prix extrêmement élevés.

Ce dernier risque d’arriver avec ce projecteur The Freestyle que Samsung nous a présenté au Consumer Electronics Show, et qui est devenu à lui seul l’appareil de divertissement portable le plus audacieux qui ait jamais quitté les bureaux du géant sud-coréen.

En fait, c’est que comme nous l’ont dit des collègues de SamMobile, cet hybride entre projecteur portable et haut-parleur intelligent se présente comme une solution intégrale à la fois pour le divertissement et la productivité, avec une conception différentielle qui lui permettra de fonctionner dans différents modes pour être vendu à lui-même. comme le projecteur le plus polyvalent du marché.

Samsung présente au CES 2022 son nouveau projecteur ‘The Freestyle’, un appareil hybride jamais vu auparavant qui nous permettra de profiter d’un écran entre 30 et 100 pouces avec haut-parleur intelligent intégré et fonctions Smart TV en déplacement.

« Opération Tigre » de Samsung : voici comment la marque prévoit de vaincre Apple en 2022

C’est le Freestyle, et c’est tout ce que vous pouvez faire avec

Pour commencer, dans la conception du nouveau projecteur portable Samsung, une charnière à 180 degrés se distingue qui permettra au projecteur d’être utilisé dans différentes positions et à différentes fins, du divertissement pur et simple à la maison à une réunion en l’utilisant. comme projecteur à utiliser sur n’importe quelle surface.

C’est un appareil très polyvalent, et Samsung lui-même a montré beaucoup de fonctionnalités : lampe d’éclairage ambiant, mode signe, scènes pré-rendues ou galerie de photos, et un long etcetera que nous allons maintenant parcourir.

En fait, il est intéressant de commencer par cette option de lampe d’ambiance que peu imagineront dans un projecteur, et qui fonctionne en plaçant un capuchon d’objectif et en installant une ampoule E26 dans l’appareil, comme le montre la vidéo qui suit :

Tout dans The Freestyle est intéressant, car sa conception lui permet de travailler sous différents angles et placé sur plusieurs surfaces ou supports, pouvant projeter un écran entre 30 pouces et 100 pouces en diagonale avec la possibilité de redimensionner et de déplacer l’image, en plus pour permettre des projections sur des murs ou des tables de n’importe quelle couleur.

Le projecteur lui-même se calibre automatiquement en détectant son environnement, ce qui sera intéressant à voir car ce serait la première implémentation du genre dans l’industrie.

Le Freestyle peut projeter des écrans entre 30 et 100 pouces sur des surfaces de différentes couleurs, pas seulement du blanc, même si nous aimerons voir comment fonctionne ce calibrage automatique qu’ils promettent de Samsung.

Comme si cela ne suffisait pas, l’appareil fonctionne également comme une Smart TV conventionnelle, et c’est que dans sa mémoire interne, il dispose d’un système d’exploitation propriétaire qui possède les principales applications de streaming de contenu telles que Netflix ou Prime Video. Samsung a également montré une fonction qui vous permet de refléter et de projeter le contenu diffusé sur un téléviseur à proximité, ce qui est sûrement fermé à l’écosystème Samsung et à ses propres téléviseurs.

Enfin, le géant sud-coréen déclare que The Freestyle peut être emmené à des fêtes en plein air et à tout autre événement, bien que nous devions garder à l’esprit que nous aurons besoin d’une prise de courant car une batterie n’a pas été incluse, compte tenu de la forte consommation des appareils. ce type qui augmenterait trop le prix, le poids et les dimensions sans atteindre une autonomie assez logique et utilisable.

Samsung The Freestyle, prix et lancement

Comme toujours, le pire est dans l’annonce de la disponibilité et des coûts de l’appareil, car au CES de Las Vegas, aucune information n’a été divulguée de manière concise.

Nous savons que The Freestyle sera disponible au cours du premier semestre 2022 sur des marchés sélectionnés, dont l’Espagne – il est déjà répertorié sur son site officiel – bien qu’il n’y ait pas de date précise ni de prix indicatif pour l’instant … Ce ne sera certainement pas le cas. être bon marché !

Ces 12 produits Samsung ont été récompensés pour leur innovation

Sujets connexes : Samsung, Technologie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.