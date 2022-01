Top 8 des applications pour les étudiants

Voici quelques applications pour les étudiants universitaires qui vous aideront dans vos activités et votre processus éducatif. Entrez maintenant !

Si vous poursuivez un diplôme universitaire, vous devez connaître cette liste d’applications pour étudiants universitaires qui peuvent faciliter votre processus d’apprentissage.

Aujourd’hui, le stade des études universitaires est devenu assez moderne, avec l’option de classes virtuelles et de tâches plus innovantes. Cependant, parallèlement à ces innovations, divers outils de poche ont émergé qui facilitent le processus d’étude chez les étudiants.

Et nous ne pouvons pas exclure l’importance d’avoir des applications qui minimisent les devoirs et ajoutent du temps et de l’énergie à d’autres activités rentables et parascolaires.

Heureusement, au fil des ans, diverses méthodes et applications ont été développées pour faciliter la vie des étudiants. Dans cet espace, nous mentionnerons donc les 8 applications les plus utiles pour les étudiants universitaires.

Applications pour étudiants : les 8 meilleures

CamScanner

Splitwise

Quizlet

Mot hippopotame

Minuterie Pomodoro

calendrier Google

Toile Étudiant

Evernote

Ces applications sont conçues pour faciliter la vie de l’étudiant universitaire et pour faire face aux activités qui impliquent le processus d’apprentissage, la préparation du travail et l’organisation pour l’accomplissement des tâches.

CamScanner

Cette application permet à ses utilisateurs de numériser toutes sortes de documents et de les transformer en fichiers PDF, JPG, Word ou TXT. Il dispose d’une reconnaissance optique intelligente qui traite les mots extraits d’une image et effectue une amélioration de l’image. Avec cette excellente application, vous pouvez économiser du temps et de l’argent en faisant des copies.

De plus, vous pourrez mieux organiser vos documents, en oubliant d’avoir accumulé de la paperasse, grâce à CamScanner vous aurez toujours avec vous toute la documentation nécessaire, que vous pourrez organiser et identifier avec des étiquettes et, si nécessaire, avoir une protection de la confidentialité documents.

Splitwise

Cette application est conçue pour simplifier l’organisation des dépenses sous un système ingénieux qui vérifie les dépenses et les dettes présentes. Et c’est que dans la vie de l’étudiant universitaire il y a différentes dépenses, qu’il faut les garder sous contrôle pour éviter un désordre dans les finances.

En revanche, il permet de créer des groupes de dépenses entre amis où l’on peut répartir les chats par colocataires, des projets préparés en groupe ou d’organiser un voyage ou une sortie entre amis.

N’ayez plus à vous soucier des dettes et des paiements et laissez cette excellente application organiser vos dépenses quotidiennes ou vos événements spéciaux pour vous.

Quizlet

Votre assistant d’étude idéal est arrivé ! Avec cette application, vous pouvez apprendre et pratiquer à tout moment grâce à un système de cartes. Avec lui, il est possible d’apprendre d’autres langues, ou sur la biologie, la chimie, l’histoire, entre autres sujets… sélectionnez vos propres flashcards et kits d’étude ou choisissez parmi des millions créés par d’autres étudiants.

Quizlet vous permet d’apprendre et d’étudier grâce à un système de cartes dynamiques, vous pouvez partager les cartes avec vos amis et camarades de classe et même vous préparer à un examen en utilisant le mode « apprendre et exercer votre mémoire », optimiser votre apprentissage grâce au « mode écriture » et matchs contre la montre en mode « match ».

Mot hippopotame

Il peut être tortueux d’écrire sans tomber dans des mots redondants et répétitifs, ce qui peut être très difficile pour ceux qui n’ont pas une bonne aisance grammaticale. Cela dit, Word Hippo est venu résoudre ce problème.

Cette application est développée comme un dictionnaire multifactoriel qui vous permet de rechercher des mots en termes de définition, de synonymes, d’antonymes, de noms, d’adjectifs et d’autres références pour fournir les mots appropriés aux écrivains. Il contient des exemples de phrases où vous pouvez vérifier quel mot correspond le mieux à l’écriture que vous développez.

Minuterie Pomodoro

Il est assez difficile de se concentrer sur l’étude et la révision d’une classe avec les grandes distractions qu’offre notre appareil mobile. Le meilleur allié pour éviter la procrastination des devoirs de l’élève est Pomodoro Timer, où vous devrez régler le temps d’utilisation de votre mobile dans une minuterie qui une fois démarrée bloquera les fonctions distrayantes de votre appareil.

Établissez des blocs de tâches et ajustez le chronomètre pour que pendant cette période vous consacrez toute votre attention à la tâche à développer, faites des pauses, laissez votre esprit se reposer des informations qu’il traite via le mobile. De cette façon, vous établirez un rythme d’étude adéquat jusqu’à ce que vous atteigniez vos objectifs.

calendrier Google

Ce calendrier, compatible avec tous les calendriers des appareils, est idéal pour garder une trace des événements, des sorties ou des tâches à livrer.

Le calendrier Google fait partie de Google Workspace, il est donc possible de mettre en place des réunions et de vérifier la disponibilité de vos collègues. De plus, vous pouvez facilement ajuster la visibilité de votre calendrier par jour, semaine ou mois, pour voir votre emploi du temps plus en détail.

Toile Étudiant

Canvas est une plateforme utilisée par les grandes écoles et universités ou elle peut être autonome par ses utilisateurs, où vous aurez accès à divers cours et supports didactiques.

Avec l’application mobile pour étudiants, vous pourrez voir les notes et le contenu du cours, envoyer des devoirs, suivre le travail du cours avec la liste des tâches et le calendrier, regarder des vidéos, répondre à des quiz, recevoir des notifications automatiques pour les nouvelles notes et des mises à jour de cours, entre autres qui faciliteront vos études.

Evernote

Cet outil d’organisation innovant vous permet de générer des notes écrites, audio, images ou vidéos que vous pouvez organiser. Vous pouvez insérer des liens ou des PDF sur les sujets qui vous intéressent, numériser des textes, des images et même des tableaux noirs.

Evernote est sans aucun doute une aide numérique pour les étudiants, les entrepreneurs et les enseignants. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez lier Evernote au calendrier Google et ainsi connaître les dates de livraison des œuvres afin d’être toujours à jour.

Sans aucun doute si vous êtes en cours d’études supérieures, à travers cette liste de candidatures pour étudiants universitaires, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour faciliter votre processus d’apprentissage et d’organisation.

