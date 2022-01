Ce sont les 10 mobiles les plus puissants au monde en ce moment

Sur les dix mobiles les plus puissants au monde, sept sont chinois. Il s’agit du classement de décembre 2021 d’AnTuTu.

Comme d’habitude les premiers jours de chaque mois, l’outil de benchmark AnTuTu a publié la liste des 10 smartphones les plus puissants au monde aujourd’hui.

Ainsi, après avoir récemment publié le classement des 10 terminaux les plus puissants vendus en Chine, AnTuTu vient désormais de partager également le classement mondial des smartphones les plus puissants pour décembre 2021.

Les smartphones « gaming » dominent également le classement des mobiles les plus puissants au monde aujourd’hui

La première chose à garder à l’esprit lors de l’analyse de ce classement est que cette liste préparée par AnTuTu comprend tous les terminaux disponibles sur le marché mondial entre le 1er décembre et le 31 décembre 2021 et, par conséquent, vous ne trouverez aucun smartphone équipé du nouveau sommet de Qualcomm. -End, le Snapdragon 8 Gen 1, puisque le premier appareil à disposer de ce nouveau chipset, le Xiaomi 12, commencera à être commercialisé en janvier en Chine.

AnTuTu Benchmark, guide complet : découvrez en quelques minutes la puissance brute de votre mobile

Comme vous pouvez le voir dans l’image en dessous de ces lignes, comme nous l’avons vu dans la liste des mobiles les plus puissants de Chine, les trois premières positions dans ce classement mondial des mobiles les plus puissants pour décembre 2021 sont occupées par les smartphones « gaming », étant le Nubia Red Magic 6 celui qui occupe la première marche de ce classement, avec un score de 860,559 points.

Les deux autres places du podium sont occupées par les ASUS ROG Phone 5 et ASUS ROG Phone 5 avec un score de 838 937 points et 823 313 points respectivement.

Les quatrième et cinquième places de ce classement sont occupées par le terminal de franchise realme, le realme GT et le smartphone le plus avancé du fabricant chinois IQOO, le IQOO 7, deux appareils équipés du Qualcomm Snapdragon 888.

Les trois positions suivantes de cette liste sont occupées par les Motorola Moto G 200 5G, OnePlus 9 Pro et Sony Xperia 1 III 5G, tandis que les deux dernières marches de ce classement sont occupées par les OnePlus 9 et Xiaomi Mi 11i, qui occupent le respectivement neuvième et dixième.

AnTuTu a également partagé le classement mondial des mobiles milieu de gamme les plus puissants de décembre 2021 et, comme vous pouvez le voir sur l’image que nous vous laissons sur ces lignes, les 6 premiers smartphones de cette liste sont équipés du même processeur, le Qualcomm Snapdragon 778G, le chipset milieu de gamme le plus populaire en 2021.

Le realme GT Master Edition est actuellement le smartphone de milieu de gamme le plus puissant, suivi de près par les Xiaomi Mi 11 Lite et Xiaomi Mi 11 Lite 5G New Edition.

Ce mobile chinois a fait exploser AnTuTu en réalisant un score record : plus d’un million de points

Les seuls terminaux de cette liste qui ne sont pas équipés d’un processeur Qualcomm sont l’OPPO Reno 6 5G, avec un MediaTek Dimensity 900, qui occupe la septième position et le realme 7 5G, avec un MediaTek Dimensity 800U, qui se situe dans l’avant-dernier place dans ce classement.

