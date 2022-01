5 caractéristiques d’anciens mobiles heureusement disparus à jamais

Heureusement, nous ne verrons plus ces fonctionnalités sur les mobiles d’aujourd’hui.

Pensez à votre premier smartphone et pensez maintenant à votre smartphone actuel. Combien y a-t-il de changements de l’un à l’autre ? Sûrement pas quelques-uns.

La technologie mobile a considérablement évolué au fil des ans. Non seulement dans la performance mais aussi dans la conception. Les téléphones d’il y a des années ont peu ou rien à voir avec les téléphones actuels et bien qu’il y ait des changements plus discutables (comme l’absence de prise casque), la plupart des innovations ont été pour le mieux. Et de montrer quelques exemples.

Port de chargement micro-USB

Il y a quelques années, les ports de chargement micro USB existaient dans la plupart des téléphones portables, car l’USB de type C n’était pas en place.

Bien qu’il ait été difficile pour certaines entreprises d’abandonner cette technologie, aujourd’hui tous les fabricants de smartphones utilisent le port USB de type C, qui sont autant d’atouts. Enfin presque tous car Apple continue de faire son truc…

Clavier physique

Profitant du fait que BlackBerry dit définitivement au revoir, nous devons remercier les claviers physiques qui sont devenus démodés.

Bien que de nombreux utilisateurs pensent que ce type de clavier a toujours ses avantages, la vérité est que les inconvénients sont bien plus nombreux. D’une part, les conceptions de ces téléphones étaient pour la plupart vraiment horribles et c’est que certaines des vertus de l’élimination du clavier physique ont été celles de meilleures conceptions et d’écrans plus grands.

Et pour être honnête, on ne manquera pas le bruit que faisaient ces touches et surtout, la douleur dans les doigts que l’on ressent quand on écrit des SMS depuis longtemps.

Piles amovibles

Nous entrons dans un terrain marécageux. De nombreux utilisateurs demandent le retour des smartphones avec une batterie amovible. Selon leur raisonnement, le principal point positif de cette fonctionnalité est qu’elle allonge considérablement la durée de vie d’un téléphone mobile. Si la batterie se dégrade ou que son autonomie baisse considérablement, il est vraiment facile de la remplacer par une neuve, qui avec les téléphones d’aujourd’hui est beaucoup moins accessible pour les consommateurs.

Cependant, dans la pratique, presque personne n’avait plusieurs piles dans sa poche pour en remplacer une lorsque l’autre était épuisée. Si l’on ajoute à cela qu’au fil du temps les consommateurs demandent des téléphones plus fins et plus beaux, ainsi que des smartphones fabriqués avec des matériaux premium, la disparition des batteries amovibles était quelque chose qui allait arriver tôt ou tard.

Il est clair que nous ne reverrons plus les batteries amovibles mais honnêtement, beaucoup d’entre nous pensent que c’est un bon prix à payer pour que les fabricants nous proposent de meilleurs téléphones et avec un design beaucoup plus premium et élégant.

Port infrarouge

Avant que le bluetooth ne soit une norme, avoir un mobile avec infrarouge était le meilleur. En alignant des récepteurs infrarouges entre deux téléphones, nous pouvions échanger des fichiers, des photos et même des chansons. Avec l’arrivée des smartphones, de la connexion internet et surtout du bluetooth, l’infrarouge est évidemment passé au second plan et les inconvénients de cette technologie ne sont pas rares. D’une vitesse de transfert très lente jusqu’à ce que tout mouvement de l’appareil provoque la chute de la connexion.

Bien sûr l’infrarouge a eu bien d’autres usages mais il est vrai aussi que petit à petit c’est devenu une technologie complètement obsolète au point que la plupart des constructeurs ont cessé de l’intégrer dans leurs terminaux. Honnêtement, elle ne nous manque plus.

Fente pour carte microSD

L’un des principaux problèmes des premiers smartphones était leur capacité de stockage. Les plus jeunes ne s’en souviendront pas mais sur le marché il y avait des appareils mobiles avec 2 et 4 Go de mémoire de stockage. C’était un problème terrible si nous avions installé de nombreuses photos, documents et applications et qu’il arrivait que même pour mettre à jour un outil aussi essentiel que WhatsApp, d’autres applications moins utilisées devaient être désinstallées.

Pour éviter le problème de stockage, les constructeurs ont choisi d’intégrer des slots microSD dans leurs terminaux. De cette façon, nous pourrions insérer une carte, augmenter le stockage de nos appareils et y enregistrer des photos et même d’autres applications. Mais ce qui semblait être une excellente idée ne l’était pas si bien.

Les performances du terminal ont souffert dans la plupart des cas lors de l’utilisation d’une microSD et les applications installées dedans fonctionnaient avec des problèmes. Heureusement, le stockage aujourd’hui n’est pas un problème et s’il s’agissait d’un utilisateur, nous avons des alternatives telles que le stockage en nuage, quelque chose qui est sincèrement essentiel aujourd’hui pour que tous nos fichiers soient synchronisés entre tous nos appareils ainsi que toujours protégés.

Sujets connexes : Mobile