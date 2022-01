Photos de profil dans les notifications : la nouveauté de WhatsApp vous facilitera la vie lorsque vous recevrez des messages

Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp 2.22.1.1 sur iOS 15.

Au cours de la dernière année, WhatsApp a lancé un grand nombre de fonctions dans ses applications mobiles, dont beaucoup ont atteint l’application de messagerie presque sans s’en rendre compte, et maintenant, à peine commencé l’année, le client de messagerie instantanée appartenant à Meta vient de publier une nouvelle fonctionnalité qui vous faciliteront la vie lorsque vous recevrez des messages : photos de profil dans les notifications.

Les photos de profil arrivent dans les notifications WhatsApp

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, WhatsApp a inclus les photos de profil dans les notifications que vous recevez sur votre iPhone, ce qui signifie que lorsqu’un utilisateur vous envoie un message via un chat privé ou via un groupe, vous voir leur photo de profil dans la notification de l’écran de verrouillage.Selon la source consultée, cette nouvelle fonctionnalité n’est disponible que dans iOS 15 et non dans les versions précédentes du logiciel Apple car elle utilise les API d’iOS 15.

Si vous avez un iPhone avec iOS 15 et la version bêta de WhatsApp installée et que cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore arrivée, ne vous inquiétez pas car le client de messagerie prévoit d’activer cette fonctionnalité pour plus de comptes WhatsApp très bientôt.

Comme il s’agit d’une fonction en développement, il est possible qu’elle ne fonctionne toujours pas correctement et qu’il faille attendre de futures mises à jour pour améliorer ces petits bugs.

Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité n’est disponible que pour certains utilisateurs de la bêta d’iOS, mais, comme d’habitude, il ne faudra pas longtemps pour atteindre la bêta de WhatsApp pour Android.

