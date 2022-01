Pourquoi avez-vous besoin de plus en plus de mémoire RAM dans votre mobile

Il y a quelques années, avoir 2 ou 3 Go de RAM dans le mobile était plus que suffisant, mais maintenant le minimum que vous devriez avoir pour que votre smartphone fonctionne correctement est de 6 Go.

La mémoire RAM est l’une des caractéristiques des smartphones Android qui ont le plus évolué ces dernières années, et bien que nous ayons déjà expliqué de combien de RAM votre mobile a réellement besoin pour fonctionner correctement, nous pensons que vous devez également savoir pourquoi vous avez besoin de plus en plus de RAM mémoire sur votre mobile.

Pour cette raison, nous allons expliquer ci-dessous les raisons pour lesquelles de plus en plus de RAM est nécessaire dans un appareil mobile.

Pourquoi est-il conseillé d’avoir un smartphone avec plus de 4 Go de RAM ?

Tout d’abord, nous devons nous rappeler que la RAM est un composant de notre terminal mobile qui est chargé de stocker des données qui seront utilisées à court terme à la fois par le système d’exploitation et les applications que vous avez installées sur votre smartphone.

Cela signifie qu’une fois que le système d’exploitation a utilisé la partie de la RAM de votre mobile dont il a besoin pour fonctionner, l’espace restant est libre pour que les applications stockent leurs données et plus vous disposez d’espace libre, plus vous pouvez ouvrir d’applications dans le Contexte.

Par conséquent, la principale cause qui explique la nécessité d’avoir plus de mémoire RAM dans votre mobile est l’avancement d’Android et des applications que vous utilisez quotidiennement, car ces dernières sont de plus en plus complexes et, par conséquent, nécessitent une plus grande quantité de ressources pour fonctionner.

Pour cette raison, alors qu’il y a quelques années il suffisait d’avoir un terminal avec 2 ou 3 Go de RAM, aujourd’hui la capacité minimale de RAM que votre smartphone devrait avoir pour fonctionner correctement est de 6 Go.

De ce fait, on voit depuis quelques années comment les fabricants parient sur l’augmentation de la mémoire RAM de leurs terminaux de deux manières : la première d’entre elles est d’équiper leurs appareils de modules RAM de plus grande capacité, 6 Go, 8 Go voire 16 Go et le second utilise une technologie de RAM virtuelle, que certains fabricants tels que Xiaomi, OPPO ou vivo ont déjà implémentée, qui est chargée d’emprunter des gigas de stockage interne pour étendre la RAM physique avec laquelle compte l’appareil mobile.

Pour tout ce qui précède, notre recommandation est que lorsque vous allez acheter un nouveau smartphone, en plus de prendre en compte d’autres fonctionnalités telles que le processeur ou les appareils photo, également des valeurs qui ont au moins 6 Go de mémoire RAM afin que, de de cette façon, le système d’exploitation et les applications peuvent fonctionner correctement.

