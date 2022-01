"Je veux un Xiaomi Redmi pour jouer": c’est le mobile que vous devriez acheter

Le Redmi Note 10 Pro arrive avec l’un des processeurs pour gamers de Qualcomm. Profitez des meilleurs jeux.

Le rythme de présentation de Xiaomi dépasse toute limite. Tout au long de l’année, des dizaines de nouveaux smartphones arrivent sur le marché, ce qui rend le choix assez difficile. Nous sommes conscients que le choix d’un mobile n’est pas une tâche facile, c’est pourquoi nous vous aidons.

Vous cherchez un Xiaomi Redmi pour jouer ? Si vous faites partie de ceux qui tirent le meilleur parti de leurs appareils avec les meilleurs jeux, le Redmi Note 10 Pro peut être le meilleur achat. Vous le trouverez sur Amazon pour 279 euros avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Nous vous disons pourquoi c’est un bon choix.

Tirez le meilleur parti de vos jeux préférés

Ce Redmi arrive avec une carte complète, un grand écran AMOLED 120 Hz et l’un des processeurs « G » de Qualcomm. L’écran et le processeur, deux des caractéristiques les plus importantes lorsqu’il s’agit de jouer, sont conformes.

Qualcomm Snapdragon 732G

6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran 6.67″ Super AMOLED, FullHD+ et 120 Hz

Batterie de 5 020 mAh avec charge rapide de 33 W

4 caméras

NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

La dalle AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+ et 120 Hz qui intègre le mobile Redmi offre une expérience rapide et très fluide. C’est un bon endroit pour jouer, aussi un bon endroit pour profiter de vos séries et films préférés.

Dans ses entrailles se trouve le Qualcomm Snapdragon 732G, une puce conçue pour les jeux. Vous pourrez profiter de jeux exigeants et vos applications quotidiennes évolueront sans problème. Vous le trouverez dans des versions de 6 Go et 8 Go de RAM, de quoi vous permettre de travailler avec plusieurs applications lourdes en même temps.

Le Redmi Note 10 Pro dispose également de 4 caméras arrière : on retrouve un impressionnant capteur principal de 108 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, un capteur de 5 mégapixels pour le mode portrait et un capteur de 2 mégapixels pour le mode blanc et noir. Sur sa face avant, un appareil photo de 16 mégapixels pour réaliser les meilleurs selfies.

La batterie de ce Redmi atteint 5 020 mAh et intègre une charge rapide de 33W, vous ne serez pas bloqué sans alimentation. L’appareil chinois dispose également d’une prise casque, d’une radio FM et NFC, ce qui vous permettra de payer avec des applications telles que Google Pay.

