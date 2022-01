Cette application de notes gratuite au design minimaliste est la meilleure alternative à Google Keep que vous pouvez utiliser

Vous cherchez une alternative à votre application de notes habituelle ? Noto est une nouvelle application que vous devriez essayer.

Il existe de nombreuses très bonnes applications de notes qui peuvent servir d’alternative au classique Google Keep. Mais aussi large que soit la variété des applications de notes sur Google Play, nous ne pouvons pas laisser passer l’occasion d’examiner chaque nouvelle proposition des développeurs.

A cette occasion, nous avons essayé Noto, une nouvelle application de notes open source et totalement gratuite, qui se distingue par un design simple et minimaliste, et pour nous donner la possibilité d’organiser nos notes et textes à travers des bibliothèques, pour suivre le total des sauvegardes contenu.

Changez complètement votre écran d’accueil avec ce lanceur minimaliste pour Android

Noto, une application de notes minimaliste qui organise vos textes en bibliothèques

Ali Albaali est le créateur de Noto. Ce développeur indépendant a décidé de créer son application de notes comme une alternative gratuite au Bundled Notes de plus en plus populaire, qui ne dépend pas de Google et dont le code est totalement gratuit.

Sous ces prémisses, Noto est né. L’inspiration pour Bundled est claire en termes de mise en page et de format d’organisation des notes. Et, comme dans l’application susmentionnée, Noto nous permet d’organiser nos notes dans des « bibliothèques », pouvant personnaliser chacune des bibliothèques à travers des noms et des couleurs. De même, au sein des bibliothèques, il est possible de créer autant d’étiquettes que l’on veut, d’organiser et de filtrer les notes enregistrées.

De la même manière que dans les applications telles que Google Keep ou Bundled, les notes sont automatiquement enregistrées au fur et à mesure de la rédaction du texte, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de sauvegarder manuellement de peur de perdre du contenu en quittant l’application.

Depuis la page principale de l’application, nous pouvons voir toutes nos bibliothèques sous forme de liste ou de grille, pouvoir voir les notes archivées, accéder au menu ou créer une nouvelle bibliothèque.

Si nous jouons sur l’une des bibliothèques, nous verrons toutes les notes qui y sont stockées. Depuis la barre en haut, vous pouvez marquer différentes étiquettes pour filtrer les notes et afficher uniquement celles qui nous intéressent.

L’écran d’écriture de notes est assez simple. Nous pouvons y ajouter des balises, créer un titre et écrire le contenu de la note, ainsi que voir le nombre de mots écrits jusqu’à présent.

Des fonctionnalités telles que la prise en charge des démarques, la possibilité de créer des listes de tâches avec des cases à cocher ou la possibilité d’ajouter des images ou d’autres fichiers multimédias aux notes créées sont manquantes. Cependant, nous espérons que ces types de fonctions arriveront avec les futures livraisons de l’application.

Étant donné que tout le contenu de l’application est stocké localement, il n’est pas possible de sauvegarder vos notes et bibliothèques dans le cloud, ce qui peut repousser certains utilisateurs avant de sauter de Google Keep. D’autre part, il est possible de créer une copie de sauvegarde via les paramètres de l’application et de l’importer si nécessaire – par exemple, lors d’un changement de téléphone portable.

A todas sus funciones hay que sumar algunos detalles interesantes, como un modo de lectura para las notas, la opción de duplicar notas o moverlas entre librerías, la posibilidad de fijar notas, widgets para la pantalla de inicio o la inclusión de dos tipos de modo sombre.

L’application est entièrement gratuite à télécharger et n’inclut pas de publicités ni de paiements intégrés. À ce jour, il n’est traduit qu’en anglais, turc, arabe, indonésien, russe et tamoul, mais le développeur est prêt à ajouter de nouvelles traductions.

