Tous les nouveaux smartphones dévoilés lors du CES 2022

Le CES 2022 nous a laissé plusieurs lancements de smartphones intéressants. Nous passons en revue toutes les nouveautés arrivées lors du salon technologique de Las Vegas.

Malgré un afflux beaucoup plus faible que lors des éditions précédentes, le CES 2022 qui s’est tenu à Las Vegas nous a laissé un grand nombre d’innovations technologiques, et plus précisément, une bonne poignée de nouveaux smartphones de certaines des entreprises les plus pertinentes de la scène actuelle.

Des marques comme Samsung, OnePlus ou Nokia ont profité de la célébration du salon pour montrer au monde quelques-unes de leurs grandes nouveautés pour cette année 2022 qui vient de commencer, et aujourd’hui nous voulions toutes les passer en revue.

Samsung Galaxy S21 FE

Après des mois d’attente, Samsung a finalement décidé de présenter au monde le Samsung Galaxy S21 FE lors de la célébration du CES 2022. Il s’agit du nouveau smartphone haut de gamme et à bas prix de Samsung, qui hérite de nombreuses fonctionnalités de la série Galaxy S21, et les propose à moindre prix ; de 759 euros en Espagne.

S’il ne s’agit pas d’un smartphone aussi révolutionnaire que l’était le Galaxy S20 FE à son époque – avec lequel il partage d’ailleurs plusieurs fonctionnalités – le terminal aspire à devenir le nouveau best-seller de Samsung durant ces premiers mois de 2022.

OnePlus 10 Pro

Cette année, OnePlus semble pressé de lancer son nouveau produit phare. La marque a décidé d’annoncer le OnePlus 10 Pro début janvier, bien plus tôt que d’habitude avec les modèles précédents.

La marque a commencé par montrer son design repensé, avec un grand module de caméra arrière et le tampon Hasselblad. Il a continué à dévoiler une bonne partie de ses caractéristiques, et récemment il nous a confirmé quelle sera l’actualité de son appareil photo.

Son lancement aura lieu le 11 janvier en Chine. Plus tard, il débarquera officiellement en Europe.

Vivo V23 et Vivo V23 Pro

Le cousin germain de OnePlus, vivo, a également profité du cadre du CES 2022 pour présenter au monde ses nouveaux paris destinés au milieu de gamme, matérialisés sous la forme de deux smartphones capables de changer de couleur, les vivo V23 et V23 Pro.

Les deux téléphones arrivent dans une finition dorée saisissante, capable de virer au bleu lorsque la lumière du soleil les éclaire. Les deux ont également une « encoche » sur leur écran qui abrite deux caméras pour les selfies, l’une d’entre elles avec une résolution de 50 mégapixels.

TCL 30V 5G

Toute l’actualité Android annoncée au CES 2022

La marque chinoise TCL a présenté sa nouvelle série de smartphones abordables au CES 2022, emmenée par le TCL 30V, avec un processeur Snapdragon 480 et une prise en charge des réseaux 5G.

Il dispose de 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et une triple caméra arrière. Cependant, l’appareil sera exclusif au marché américain dans un premier temps, et il ne semble pas que cela changera à court ou moyen terme.

Nokia G400

HMD Global continue d’être déterminé à lancer des smartphones sous la marque Nokia, quelque peu génériques et pas trop excitants, qui n’ont que très peu à voir avec les modèles Nokia d’antan. Parmi les cinq nouveaux téléphones de la marque présentés lors du salon technologique de Las Vegas, le Nokia G400 est le modèle le plus intéressant, avec un écran Full HD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, une batterie de 5 000 mAh et une compatibilité 5G .

Le smartphone arrivera sur le marché au premier semestre de cette année au prix de 239 $, et pour l’instant, il n’est pas clair s’il quittera le marché américain.

Le CES 2022 n’a pas été spécialement chargé d’actualités en termes de nouveaux smartphones ; Au final, force est de constater que les entreprises préfèrent consacrer leurs propres événements au lancement de leurs nouveaux smartphones, plutôt que de recourir à ce type de salons comme cela s’est produit par le passé. Cependant, nous avons pu assister à l’arrivée de produits intéressants, dont on risque de parler au cours de l’année 2022.

Sujets connexes : Événements, Téléphones, Téléphones chinois, Nokia, OnePlus, Samsung