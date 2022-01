Chrome 98 Beta peut maintenant être téléchargé, avec des emojis améliorés et plus d’actualités

Google Chrome 98 Beta arrive avec des emojis améliorés avec un nouveau format de police, un nouveau guide de confidentialité et des améliorations des captures d’écran à la fois dans l’application de bureau et dans l’application mobile.

Il y a presque un an, Google avait promis de commencer à mettre à jour son navigateur Web, Google Chrome, toutes les 4 semaines au lieu de toutes les 6 et depuis lors, il a tenu sa promesse en nous proposant une nouvelle version de Chrome tous les mois.

Maintenant, quelques jours seulement après l’annonce de la version stable de Chrome 97, nous venons d’apprendre que Chrome 98 Beta est désormais téléchargeable, avec des emojis améliorés et plus d’actualités.

Ce sont toutes les nouvelles que Google Chrome 98 Beta apporte avec lui

Comme nous le disent les gars d’Android Police, Google a publié une entrée sur son blog officiel annonçant que la version bêta de Chrome 98 est maintenant disponible et détaillant toutes les nouveautés à intégrer, que nous expliquerons ci-dessous.

Astuce Google Chrome : créez des raccourcis vers vos recherches pour les ouvrir en un seul clic

L’une des grandes améliorations apportées à Chrome 98 Beta est l’amélioration des emojis avec un nouveau format de police appelé polices vectorielles à dégradé de couleurs COLRv1 qui vous permet de définir des glyphes en 2D, prend en charge les variations et, en outre, vous permet de réutiliser les contours existants.

Selon la société américaine, ce nouveau format de police pour les emojis réduira la taille des fichiers et améliorera leur qualité, car les gros emojis auront une bien meilleure apparence que les polices bitmap utilisées jusqu’à présent. Vous pouvez voir la différence entre les emojis actuels et nouveaux sur cet exemple de page Web que Google met à votre disposition.

Une autre nouvelle fonctionnalité que Google Chrome 98 Beta intègre est un nouveau guide de confidentialité qui comprend une série de paramètres que vous pouvez modifier pour protéger votre vie privée et dans chacun d’eux, vous verrez des informations détaillées sur ce que chaque changement vous apportera.

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité de Google Chrome, vous devrez l’activer via son menu de fonctions cachées ou de drapeaux en tapant le chemin suivant dans le navigateur : chrome : // flags # privacy-review.

Chrome 98 Beta inclut également une série de nouvelles fonctionnalités dans les captures d’écran de l’application mobile et de l’application de bureau.

Ainsi, la version mobile de Google Chrome permet désormais d’ajouter des emojis aux captures d’écran prises avec l’outil Chrome Share pour Android. Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons en dessous de ces lignes, ces emojis peuvent être redimensionnés, déplacés et même pivotés et pour activer cette fonctionnalité, nous devrons accéder au menu principal des drapeaux Chrome, en écrivant le chemin du chrome : // dans la barre d’adresse et activez l’option Réactions légères (Android).

En ce qui concerne les applications de bureau, Google Chrome 98 Beta intègre un outil de prise et d’édition de captures d’écran qui est « caché » dans le bouton Partager qui se trouve à droite de la barre d’adresse. Pour le moment, cette fonction est en phase de test et présente quelques bugs, car elle plante lorsque vous essayez d’enregistrer une capture d’écran sur votre ordinateur.

La version bêta de Google Chrome 98 pour Android est désormais disponible en téléchargement via le lien direct vers le Google Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

