Honor Magic V : le premier pliable d’Honor révèle son design et ses fonctionnalités dans une nouvelle fuite

Un premier aperçu du premier smartphone pliable d’Honor, le Magic V.

Honor nous avait déjà convoqué le 10 janvier pour présenter au monde son premier smartphone pliable, le Honor Magic V. À ce stade, nous avions déjà pu voir certaines caractéristiques de son apparence physique, grâce à des teasers publiés par l’entreprise elle-même, qui Ils avaient confirmé l’engagement d’Honor pour un design similaire à celui du Samsung Galaxyu Z Fold 3.

Mais maintenant, à la fois son design et ses caractéristiques ont été divulgués via le portail MySmartPrice, pour nous montrer un aperçu de ce que Honor annoncera le 10.

Android 12, Snapdragon 8 Gen 1, charge ultra-rapide et plus dans le premier téléphone pliable d’Honor

Les images accompagnant la fuite confirment qu’en effet, le Honor Magic V ressemblera davantage à la dernière génération de smartphones pliables de Samsung. Sa partie extérieure intègre un module caméra disposé verticalement, et composé de trois capteurs différents. Il a été indiqué que ledit système serait composé de trois caméras de 50 mégapixels, une principale à ouverture f/1.9, une autre associée à un objectif ultra grand angle, et une autre de type « Enhanced Spectrum », qui remplira probablement la même fonction que le capteur « hyperspectral » présent dans le Huawei P50 Pocket.

L’écran extérieur occuperait la quasi-totalité de l’une des « faces » externes de l’appareil, avec 6,45 pouces de diagonale, des taux de rafraîchissement de 120 hertz et une résolution Full HD+. Ce panneau s’ennuierait à abriter un appareil photo de 42 mégapixels pour les selfies.

Bien que les photos ne permettent pas de voir l’intérieur du téléphone, on sait que son écran interne aura une diagonale de 7,9 pouces et qu’il utilisera la technologie OLED, avec une résolution de 2272 x 1984 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hertz.

Tout cela serait pris en charge par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM avec 256 ou 512 Go de stockage, une batterie d’une capacité de 4760 mAh et Android 12 avec la couche de personnalisation MagicUI.

Le Honor Magic V serait disponible dans les coloris orange, noir et argent. Le premier aurait un dos en cuir végétalien et le second présente une texture rayée au dos.

Tous les détails de l’appareil, y compris le prix, seront confirmés lors de l’événement du 10 janvier.

