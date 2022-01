Les caméras du OnePlus 10 Pro, en profondeur : ultra grand angle 150º, mode RAW Pro et bien plus

C’est tout ce que vous devez savoir sur le système de caméra renouvelé du nouveau OnePlus 10 Pro, le plus avancé de la marque à ce jour.

Le OnePlus 9 Pro a été la première grande avancée de la marque chinoise dans le domaine de la photographie mobile, grâce à l’utilisation d’un répertoire de capteurs de première classe, et le sceau Hasselblad qui a approuvé un traitement des couleurs bien amélioré par rapport aux générations précédentes de la famille.

Avec le nouveau OnePlus 10 Pro, l’entreprise veut aller plus loin, en construisant un système photographique encore plus polyvalent et puissant, associé à un logiciel plus performant qui profite de l’expérience de Hasselblad dans le but de fournir un traitement des couleurs digne des appareils photo les plus avancés.

S’il reste encore quelques jours avant le lancement officiel du OnePlus 10 Pro en Chine, la marque a dévoilé aujourd’hui tous les détails qu’il faut connaître sur ses appareils photo. Nous allons tout vous dire ci-dessous.

Gestion améliorée des couleurs pour plus d’un milliard de nuances

Dans la première génération de la technologie Hasselblad Camera for Mobile présente dans les OnePlus 9 et 9 Pro, la société a mis l’accent sur le naturel lors de la représentation des couleurs sur les photographies, grâce à un calibrage effectué sur la base des contributions de la firme réputée spécialisée dans la photographie.

Dans cette deuxième génération, ce que OnePlus appelle « Billion Color Solution » est implémenté, ce qui fait référence à la capacité de l’appareil à appliquer son calibrage naturel des couleurs à plus d’un milliard de couleurs grâce à la prise en charge 10 bits.

Cela permet à la caméra de l’appareil de capturer 25 % de plus du spectre de couleurs DCI-P3. De plus, la prise en charge 10 bits est incluse dans chacune des trois caméras de l’appareil.

Mode « Pro » avec le sceau Hasselblad

Le OnePlus 10 Pro comprend également un nouvel opus du mode Pro développé en collaboration avec Hasselblad.

La triple caméra arrière de l’appareil est capable de capturer des images RAW 12 bits en tirant parti des améliorations logicielles de la photographie informatique. De cette façon, la porte est ouverte à des éditions plus approfondies de chaque photographie.

Nouveau capteur ultra grand-angle, avec un champ de vision de 150 degrés

Bien que pour l’instant les détails spécifiques de chacun des capteurs utilisés dans le système de caméra OnePlus 10 Pro ne soient pas connus, la marque a confirmé que le capteur associé à l’objectif ultra grand angle a un champ de vision de 150 degrés, l’un des le plus étendu vu jusqu’à présent sur un smartphone.

Grâce à ce capteur, un nouveau « mode fisheye » est inclus qui simule le style des images capturées avec ces types d’objectifs. De même, la possibilité de capturer des images avec un champ de vision allant jusqu’à 110 degrés est ajoutée, un angle plus similaire à celui offert par les caméras ultra-larges d’autres appareils.

Mode film

Avec le OnePlus 10 Pro, la marque a également souhaité donner la place qu’elle mérite à la section vidéo. Pour cela, le mode « film » est inclus, avec des options comme la possibilité de régler des paramètres comme la vitesse d’obturation, l’ISO, ou encore la possibilité d’enregistrer au format LOG avec des profils d’image prédéfinis.

À ce jour, il reste très peu de choses pour connaître toutes les informations sur le OnePlus 10 Pro. Le nouvel appareil sera présenté en Chine le 11 janvier et son arrivée en Inde, en Europe et en Amérique du Nord est prévue plus tard. .

Thèmes connexes : Photographie et édition sur Android, Téléphones, OnePlus