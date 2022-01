Le démesuré Xiaomi 12 Ultra sera ce genre de mobile à un appareil photo collé

Un média chinois filtre les modèles du Xiaomi 12 Ultra, et son design curieux laisse encore une fois toute la place à un appareil photo qui sera absolument extraordinaire au moins en termes de taille.

On parle depuis longtemps du Xiaomi 12 Ultra et d’un éventuel accord entre le géant Haidian et la société allemande Zeiss, un accord qui n’a pas encore abouti du moins officiellement mais qui serait très important pour donner de la solidité à la photographie superlative du Xiaomi Ultra, déjà protégé par le score DxOMark historique le plus élevé mais toujours sans sceau autorisé comme ceux de Leica, Hasselblad ou Zeiss lui-même.

Nous verrons si finalement le Xiaomi 12 Ultra présente des lentilles Vario-Tessar ou un revêtement Zeiss T*, quelque chose encore dans l’air, mais ce que nous pouvons déjà confirmer, c’est que le design de l’appareil sera encore une fois excessif, du moins en ce qui concerne il s’agit de la taille d’un module photographique protagoniste qui sera désormais circulaire et qui aura plutôt le smartphone attaché et non l’inverse.

Comme vous le verrez dans l’image ci-jointe, plusieurs photographies d’un modèle Xiaomi 12 Ultra ont été divulguées en Chine, ce qui ne nous permet pas de voir son design à 100%, mais au moins d’anticiper les lignes d’une construction absolument bestiale en termes de proportions.

En fait, c’est que le module photographique du Xiaomi 11 Ultra était déjà immense avec son écran secondaire, et bien que nous ne sachions pas si cette fonctionnalité se répétera désormais dans le module circulaire, nous pouvons voir que la taille des capteurs devrait être énorme pour justifier une telle bosse. :

La maquette filtrée du Xiaomi 12 Ultra, en images

Xiaomi 12 et 12 Pro, le nouveau haut de gamme de Xiaomi se décline en deux tailles et sort le Snapdragon 8 Gen 1

Il n’y a toujours pas de dates pour l’atterrissage de ce Xiaomi 12 Ultra qui attend sûrement une digne concurrence avec le Galaxy S22, même si on peut déjà anticiper que, encore une fois, sa taille sera exceptionnellement grande avec un module photographique qui sort tout simplement des charts .

Comme vous l’avez peut-être remarqué, le rectangle arrière sur lequel se détacherait le module photographique principal avec les capteurs dans une disposition circulaire, suivant des lignes qui rappellent de loin le design des appareils photo compacts avec ces énormes zooms optiques mécaniques.

La maquette est crédible car c’est le même design qui avait fuité, et que la firme dirigée par Lei Jun n’a pas montré lors de la présentation du Xiaomi 12, espérant sûrement contre-programmer l’arrivée de la famille Galaxy S22 de Samsung.

Concernant les caractéristiques, on continue d’évoquer un capteur principal de 50 mégapixels accompagné pour l’occasion d’un grand angle qui n’abaissera pas la qualité du capteur principal, en plus d’un autre capteur en l’occurrence téléobjectif avec un zoom optique encore indéterminé.

Évidemment, il montera un écran AMOLED avec une grande diagonale et une résolution QHD 1440p, en plus d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 que ses frères apprécient déjà, même si sans aucun doute sa grande incitation sera dans la photographie mobile grâce à ce démesuré module qu’il occupe plus d’un tiers de la taille totale du téléphone.

Ce devrait être le smartphone le plus avancé de l’industrie en termes de photographie, et s’il présente enfin le sceau Zeiss avec ses optiques il n’aura sûrement aucune concurrence en vue…

Quel Xiaomi acheter en 2021 ? Guide d’achat avec les derniers modèles

Sujets connexes : Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi