Ce raccourci secret Google Pixel va changer la façon dont vous utilisez votre smartphone

Ce raccourci s’appelle Quick Tap et s’active en appuyant deux fois au dos de n’importe quel Pixel.

Avec l’arrivée d’Android 12, les Google Pixel ont reçu beaucoup de nouveautés tant au niveau du design, avec le débarquement de la nouvelle interface graphique, Material You, son nouveau moteur de thèmes Monet et ses nouveaux widgets, ainsi qu’au niveau de fonctionnalités avec des fonctionnalités intéressantes telles que des captures d’écran étendues, l’hibernation des applications pour économiser des ressources ou le mode natif à une main.

Mais, l’une des nouveautés récemment arrivées sur votre Google Pixel et dans laquelle, sûrement, vous n’avez pas remarqué, est un raccourci secret incroyablement personnalisable qui changera la façon dont vous utilisez votre smartphone.

C’est tout ce que vous devez savoir sur la fonction Quick Tap

Ce raccourci secret qui n’est actuellement disponible que sur Google Pixels s’appelle Quick Touch et il vous permet d’effectuer une grande variété d’actions en appuyant deux fois sur l’arrière du smartphone.

14 fonctions que vous n’aurez sur votre mobile que si vous achetez un Google Pixel

L’une des raisons pour lesquelles de nombreux utilisateurs de Google Pixel ignorent cette fonction est qu’elle n’est pas activée par défaut, car pour qu’elle soit opérationnelle, vous devez effectuer les actions suivantes :

Accédez à vos paramètres Google Pixel

Cliquez sur la section Système en bas de l’interface Paramètres

Cliquez sur l’option Gestes

Allez dans la première section, Quick Play, et activez le Switch

Une fois cette fonction activée, vous pouvez la configurer pour que lorsque vous effectuez deux touches au dos de votre Pixel, vous fassiez une capture d’écran, ouvrez l’Assistant Google, lisez ou mettez en pause tout type de contenu multimédia, accédez aux applications récentes, vous montrez les notifications ou ouvrez n’importe quelle application ou le raccourci de l’un d’entre eux, comme la batterie ou le Wi-Fi dans l’application Paramètres.

Pour ouvrir l’un des raccourcis disponibles pour chaque application en appuyant deux fois à l’arrière de votre smartphone, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Dans la section Quick Touch, cochez l’option Ouvrir l’application

Cliquez sur la roue dentée située à droite de cette option

Dans la liste suivante, seules les applications qui ont une roue dentée sur la droite ont des raccourcis

Sélectionnez l’application qui vous intéresse

Appuyez à nouveau sur la roue dentée et cliquez sur le raccourci que vous souhaitez configurer avec Quick Touch

Cette fonctionnalité vous permet également d’activer l’option Exiger des touches plus fortes qui vous oblige à donner des touches plus fortes pour effectuer l’action que vous avez configurée. Ceci est recommandé pour l’activer dans le cas où l’action que vous avez définie avec le Quick tap est souvent activée accidentellement.

4 raccourcis secrets de l’appli Google que vous pouvez configurer sur votre mobile

La principale limitation de ce raccourci est qu’il ne fonctionne que lorsque l’appareil est déverrouillé, car l’idée est que vous pouvez prendre une capture d’écran, accéder aux applications récentes ou afficher les notifications de manière beaucoup plus rapide et plus facile et sans quitter l’application que vous avez ouvert à ce moment-là.

Sujets associés : Google, Google Pixel