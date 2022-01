Xiaomi vient de présenter sa machine à laver intelligente la plus avancée : moteur Direct Drive et seulement 50 dB de bruit

La machine à laver MIJIA Pulsator Exclusive Edition dispose également d’un distributeur automatique de détergent et de 16 programmes de lavage intégrés.

Xiaomi dispose d’un large catalogue d’appareils intelligents pour la maison au sein de son écosystème MIJIA qui ne cesse de croître semaine après semaine, puisque, après vous avoir récemment annoncé que le géant chinois avait lancé sur le marché une bouilloire qui purifie également et son premier chauffe-eau à gaz sans froid l’eau, nous venons d’apprendre que la firme chinoise vient de présenter son lave-linge intelligent le plus avancé à ce jour, un appareil doté d’un moteur Direct Drive et vraiment silencieux : seulement 50 dB de bruit.

C’est tout ce que l’édition exclusive de la machine à laver MIJIA Pulsator vous offre

La machine à laver MIJIA Pulsator Exclusive Edition, comme son nom l’indique, est une édition exclusive du MIJIA Pulsator qui maintient la capacité de son prédécesseur, 10 kilos, mais qui dispose d’un moteur Direct Drive, devenant ainsi la première machine à laver de Xiaomi en compte sur ce La technologie.

Voilà à quel point le nouveau réfrigérateur Xiaomi est brutal : gigantesque, avec une tablette intégrée et très bon marché

Ce moteur innovant Direct Drive contrôle avec précision l’angle de rotation du tambour et, en plus, réduit le bruit de la source faisant le bruit de cette machine à laver en fonctionnement aussi bas que 50 dB.

Mais ce n’est pas tout, car la machine à laver à chargement par le haut MIJIA Pulsator Exclusive Edition dispose également d’un distributeur automatique de détergent qui détecte automatiquement le poids du linge et alloue la quantité de détergent nécessaire pour ce lavage. De cette façon, nous n’aurons pas à mettre de détergent dans la machine à laver avant chaque lavage, car lorsque le détergent est ajouté, il sera réparti sur plusieurs cycles de lavage.

De plus, cette nouvelle machine à laver intelligente Xiaomi est capable d’ajuster la quantité d’eau en fonction du poids des vêtements, ce qui permet d’économiser à la fois de l’eau et de l’électricité.

Au niveau de la fonctionnalité, le MIJIA Pulsator Exclusive Edition dispose d’un écran entièrement tactile à partir duquel vous pouvez sélectionner l’un de ses 16 programmes de lavage intégrés d’une seule touche.

Comme d’habitude avec ce type d’appareil intelligent, vous pouvez contrôler le lave-linge MIJIA Pulsator Exclusive Edition depuis votre smartphone via l’application Xiaomi Home, qui vous permettra de choisir le mode de lavage le plus pratique ou de programmer le temps de lavage.

Xiaomi améliore sa brosse à dents bien connue : elle dispose désormais d’une batterie de 2 mois et est submersible

La machine à laver MIJIA Pulsator Exclusive Edition est désormais disponible à l’achat en Chine pour 1 999 yuans, soit environ 277 euros pour changer, bien qu’on ne sache toujours pas si elle sera commercialisée, à un moment donné, en dehors du pays asiatique.

Thèmes connexes : Technologie, Xiaomi