Mode entreprise sur les mobiles Xiaomi : vous pouvez donc l’activer pour travailler avec lui

Xiaomi s’engage à n’utiliser un appareil qu’à des fins professionnelles et personnelles. Découvrez le Mode Entreprise et comment vous pouvez l’activer.

Le fabricant chinois Xiaomi a réussi à placer ses appareils dans un marché assez compliqué. L’excellent rapport qualité-prix de ses terminaux le rend très demandé par tout profil d’utilisateur, du plus basique au plus exigeant. Et comme tout ne peut pas être autrement, les mobiles sont toujours associés au monde du travail et de l’entreprise, ainsi qu’à la personne.

Nous voulons que vous sachiez ce qu’est Xiaomi Company Mode, une fonctionnalité que possèdent bon nombre de leurs téléphones et qui offre de multiples avantages à ceux qui utilisent les mobiles de cette marque pour travailler. Grâce à lui, nous pouvons transformer notre téléphone personnel en un appareil plus complet avec des fonctions clairement orientées vers le monde des affaires.

Qu’est-ce que le mode affaires de Xiaomi ?

Très simple, il s’agit d’une fonctionnalité dont disposent les téléphones de MIUI 10 et qui vous permet d’activer au sein de cet appareil un espace dédié exclusivement à votre entreprise. Très utile, par exemple, pour les indépendants qui ne veulent pas avoir deux appareils en même temps. Xiaomi propose cette fonctionnalité et qui, parfois, n’est pas bien connue du grand public.

Il peut également être utilisé pour configurer des téléphones dans le cadre personnel d’une entreprise. Par exemple, si une entreprise choisit Xiaomi, elle peut configurer les appareils avec ce système pour les fournir à ses employés et leur fournir une série d’outils pouvant augmenter la productivité. Cela empêche également l’utilisation non autorisée de l’appareil.

Comment le Mode Entreprise est-il activé ?

Si vous souhaitez utiliser le mode entreprise sur vos appareils Xiaomi, vous devrez suivre quelques étapes très simples, mais cela nécessite votre attention.

Tout d’abord, accédez aux paramètres, puis aux paramètres supplémentaires.

Vous trouverez le mode entreprise, appuyez maintenant sur Activer le mode entreprise.

Vient maintenant ce qui peut être un peu plus compliqué, reliez cet appareil aux serveurs de Xiaomi et dites-lui qu’il s’agit d’un téléphone qui veut fonctionner avec le mode entreprise. Nous devons nous inscrire avec un profil de développeur dans My Enterprise Services. Nous devons remplir le formulaire avec les données de notre entreprise et l’envoyer. Une fois que nous l’avons, nous entrerons les données fournies et attendrons que l’appareil se synchronise. Une fois cette étape terminée, nous pouvons maintenant activer le Mode Entreprise sur notre appareil Xiaomi.

Quelques fonctions du Mode Entreprise

En effet, ce mode permet à une entreprise d’utiliser configurer les appareils comme elle le souhaite. Une fois qu’il nous sera fourni, les employés pourront en faire bon usage. Ils pourront le recevoir avec les applications les plus pratiques, rendant impossible le téléchargement d’autres qui n’ont rien à voir avec le travail.

De la même manière, les personnes en tant qu’indépendants ou Freelance qui souhaitent utiliser un seul appareil pour leur environnement personnel et professionnel peuvent compter sur le Xiaomi Company Mode pour ne pas utiliser deux téléphones. Par exemple, les applications peuvent être dupliquées si nous voulons avoir nos réseaux sociaux d’entreprise et personnels dans des espaces différents.Plusieurs fois, des gaffes ont été commises par certains community managers lors de la publication de commentaires à caractère personnel dans des comptes d’entreprise.

Vous pouvez établir des calendriers différenciés et disposer d’applications que vous n’utiliserez pas dans votre profil personnel, uniquement au travail. Le tout sans avoir à tout rassembler au même endroit. Grâce à ce mode, vous pouvez augmenter votre productivité et vous concentrer davantage sur ce que vous faites. Il vous permet également d’avoir différents agendas, un pour les clients et un pour les amis. Ce ne sont là que quelques-unes des fonctions que Xiaomi Company Mode vous permet.

Dans un monde où le télétravail prend de plus en plus de sens, cette possibilité que nous offre Xiaomi dans ce cas permet de faire en sorte que les espaces de travail ne se mélangent pas. Un bon système pour être très clair sur ce qui appartient au domaine personnel et qu’il doit toujours être différent de l’environnement de travail. Pour les entreprises qui s’engagent à proposer des téléphones configurés de cette manière, c’est une tranquillité d’esprit supplémentaire et de savoir que l’appareil ne sera pas utilisé à mauvais escient.

