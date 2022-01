Android 12 sur un téléphone portable de 2011 : un utilisateur réussit l’impossible avec son vieux Samsung

Un utilisateur parvient à installer Android 12 sur un Samsung Galaxy S2.

L’une des principales critiques que nous ayons toujours adressées à Android et aux marques en général, est le manque de soutien que beaucoup d’entre elles offrent à leurs modèles, provoquant l’apparition de ce concept dont nous avons tant entendu parler : la fragmentation.

Contrairement à Apple et iOS, avoir un smartphone avec la dernière version du système d’exploitation de Google n’est pas disponible pour tout le monde. Heureusement, vous ne pouvez pas mettre des portes sur le terrain et pour résoudre tous ces problèmes, c’est la communauté. Et c’est que bien que cela ressemble à une blague, un utilisateur a réussi à installer Android 12 sur un « vieux » Samsung de 2011.

Obtenez Android 12 installé sur un Samsung 2011

Il y a des années, il était très à la mode de rooter les smartphones, de changer les ROM et, finalement, de compresser complètement les téléphones Android. Heureusement, Android a évolué et s’est amélioré au fil des ans, ces activités ne sont donc pas nécessaires, sauf pour ceux qui continuent à en profiter.

C’est le cas de cet utilisateur qui, selon ce que l’on peut lire dans les forums XDA, a réussi à installer Android 12 sur un Samsung Galaxy S2, un téléphone avec environ 10 ans de retard.

Le Samsung Galaxy S2 est sans doute l’un des téléphones Android les plus populaires et les plus importants de tous les temps. Bien que son prédécesseur soit celui qui a vraiment révolutionné le marché Android, le S2 est venu tout améliorer, étant un smartphone leader pour son époque et l’un des plus appréciés des utilisateurs.

Mieux encore, cet utilisateur a réussi à installer Android 12 via une ROM non officielle sur un appareil doté d’un processeur à 1,2 GHz et de 1 Go de RAM. Hormis quelques petits bugs qui promettent d’être corrigés dans les futures versions de la ROM, le terminal fonctionne parfaitement.

Ils parviennent à faire fonctionner Android 12 sur le mythique Samsung Galaxy SIII

Cependant, ce n’est pas la question principale. L’important est qu’un utilisateur aux moyens bien plus limités que ceux d’un constructeur de smartphone ait réussi à installer Android 12 sur un ancien terminal. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez que votre téléphone Android d’il y a quelques années à peine n’est pas mis à jour, ce n’est pas parce que les marques ne le peuvent pas, mais parce qu’elles ne le souhaitent pas directement.

