Le Samsung Galaxy Z Flip3 a une nouvelle édition spéciale que vous ne pourrez pas acheter

Les JO d’hiver de Pékin 2022 ont déjà leur smartphone officiel, qui sera cette fois le pliage star de Samsung au design exclusif et très limité.

Le Samsung Galaxy Z Flip3 a sûrement été la grande surprise et le grand succès du géant sud-coréen en 2021, et c’est qu’avant la chute du Galaxy Note le nouveau Flip a été postulé comme le smartphone pliable le plus intéressant pour le grand public, étant aussi sûrement le mobile le plus en vogue de l’industrie.

C’est peut-être pour cette raison, et bien qu’en 2021 celui choisi pour les Jeux olympiques ait été le Samsung Galaxy S21, cette fois Samsung a voulu pimenter son parrainage en présentant le Z Flip3 comme appareil officiel des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022, avec ce spécial et édition très limitée qui ne sera disponible qu’en Chine comme prévu par les collègues d’Android Police.

De toute évidence, il n’y a aucun changement matériel dans le terminal, qui n’est adapté esthétiquement que pour commémorer la célébration des XXIV Jeux Olympiques d’hiver à Pékin avec un nouveau design dans la tonalité Winter Dream White avec des touches dorées sur le cadre et la charnière en métal, comme Il pourrait pas en être autrement dans le mobile officiel des Jeux Olympiques.

Il y aura un ton contrasté avec le noir de la vitre avant où sont logés l’écran secondaire de 1,9 pouces et les caméras, laissant bien sûr pour l’arrière les détails supplémentaires avec les logos de Samsung et des Jeux Olympiques de Pékin 2022, qui sont Ils montrer comme vous le verrez dans la galerie qui suit :

Le Galaxy Z Flip3 est paré pour les Jeux olympiques d’hiver dans cette nouvelle teinte «Winter Dream White» qui présente des accents d’or et de noir contrastant avec la vitre avant, en plus des logos Beijing 2022 et des garnitures cosmétiques sur One UI.

Samsung Galaxy Z Flip 3, analyse : le mobile pliable pour les gens normaux

Samsung a également retouché One UI pour l’adapter au style de cette édition des Jeux Olympiques d’hiver du Galaxy Z Flip3, afin que nous puissions trouver de nouveaux fonds d’écran, des palettes de couleurs exclusives, des thèmes, des icônes et de nouveaux styles d’horloge d’inspiration olympique.

Ici, les différences s’arrêtent pour un mobile qui reprendra une plate-forme basée sur le Qualcomm Snapdragon 888, avec son écran pliable de 6,7 pouces et une configuration mémoire de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage non extensible.

Les deux appareils photo de 12 mégapixels avec IA et capture unique, le capteur frontal de 10 MP, le lecteur d’empreintes digitales latéral, la batterie de 3 300 mAh et la construction en Armor Aluminium avec certification IPx8 dont Samsung se vantait tant dans le Unpacked sont également maintenus 2021.

Disponible uniquement en Chine, pour les participants des Jeux ou encore pour le grand public dans une édition limitée qui présentera un prix d’environ 1 114 euros au taux de change actuel.

Cette nouvelle édition spéciale sera très limitée et sera offerte aux participants aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à titre gracieux, et sera également disponible au grand public uniquement en Chine, à partir du 15 janvier prochain et au prix de 7 999 yuans. optez pour quelque chose comme environ 1 114 euros plus ou moins.

C’est presque une tradition des mobiles exclusifs Samsung basés sur les Jeux Olympiques, car le géant sud-coréen est partenaire du Comité International Olympique, même si certainement ces versions pourraient atteindre plus de marchés… Ou vous ne l’aimez pas ?

Sujets associés : Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy