LG ne fabrique plus de téléphones portables, mais en échange il nous montre au CES à quoi ressembleront les écrans (transparents) du futur

Libéré du joug de LG Mobile et libre de continuer à innover, LG nous surprend désormais avec l’avenir des écrans : OLED amélioré, écrans transparents et noirs profonds pour la technologie IPS.

Nous avions presque oublié LG dans l’industrie mobile, et qu’après son abandon, nous nous sommes retrouvés sans aucun fabricant avec son audace de présenter des dispositifs différentiels et des innovations et de nouveaux concepts.

Quoi qu’il en soit, il est impossible de dissocier complètement LG des smartphones, tant le constructeur de Séoul continue de fournir des composants à d’autres marques, surtout si l’on parle d’écrans OLED qui sont sûrement déjà devenus les stars des catalogues de LG. .

Sans surprise, LG Chem nous a déjà montré l’avenir des panneaux OLED flexibles, dans leur boîtier ultra-résistants et sans plis, laissant maintenant pour le CES 2022 le reste des nouvelles que sa division LG Display montre à Las Vegas et que nous GizmoChina’s compagnons attendus.

Les idées des Sud-Coréens impressionnent, du moins à première vue, et c’est que sous le slogan « Display Your Universe » de LG, ils veulent nous apporter les expériences du futur avec nos appareils électroniques, à la fois lors de la visualisation de contenu et en offrant de nouvelles possibilités d’interactivité pour redéfinir la façon dont nous effectuons nos tâches normales.

Et puisque tout sonne bien, nous vous laissons maintenant avec toutes les nouvelles que LG Display montre lors du Consumer Electronics Show 2022 à Las Vegas … Voyons à quoi ils ressemblent pour vous!

Nouvelle technologie OLED.EX et plus d’innovations OLED

Il y a toujours place à l’amélioration et il semble que LG Display soit conscient que les panneaux OLED ont encore du chemin à parcourir. La société sud-coréenne s’est donc mise au travail pour élever le niveau de ses panneaux OLED avec une qualité photographique supérieure et une amélioration de l’expérience visuelle. .

Ainsi, LG nous apprend cette nouvelle technologie OLED.EX, acronyme des mots ‘Evolution’ et ‘eXperience’, qui promet d’augmenter la luminosité jusqu’à 30% tout en réduisant les lunettes au minimum, de 6 à 4 millimètres .

De plus, ils disent de LG que leurs écrans OLED pour jeux pourront offrir des temps de réponse 10 fois plus rapides que les LCD actuels, et pas seulement ça, car si on parle d’écrans pliants ils nous avancent aussi que ce développement de LG Chem est prêt à atteindre même les ordinateurs portables jusqu’à 17 pouces, sans plis dans le pli et avec des capacités tactiles pour les doigts et un stylet.

Si vous voulez des concepts risqués, voici ‘Media Chair’ et ‘Virtual Ride’

C’est dans l’ADN de LG de prendre des risques avec les appareils différentiels, et il semble qu’à Séoul ils aient voulu trouver une utilité supplémentaire pour leurs nouveaux panneaux OLED, qui rejoignent désormais un canapé individuel et une sorte de vélo d’appartement qui vise à devenir l’appareil. remise en forme du futur.

En premier lieu, le ‘Media Chair’ est une sorte de fauteuil dans lequel nous aurons tout le confort et un écran de haute qualité pour profiter de nos séries et films préférés, tandis que l’appareil ‘Virtual Ride’ est l’union de trois écrans OLED courbé avec une sorte de vélo d’appartement, avec lequel nous pouvons parfaitement simuler notre entraînement à vélo.

Nous supposons que l’idée de LG est de montrer la polyvalence de ses écrans plutôt que de nous vendre des produits similaires à ceux-ci, mais en tant qu’exercices de conception, c’est une excellente nouvelle de savoir sur quoi travaillent les Sud-Coréens.

Les écrans OLED transparents se démocratiseront tôt ou tard

Lors des célébrations de son dixième anniversaire, Xiaomi nous a déjà présenté un téléviseur transparent digne d’un film hollywoodien, bien que maintenant c’est LG Display qui confirme qu’il fonctionne avec cette technologie afin que sa démocratisation vienne le plus tôt possible.

LG dit qu’il est essentiel de combler le fossé entre les espaces physiques et l’espace virtuel, surtout maintenant que le travail à distance et les réunions virtuelles sont là pour rester, de sorte que leurs écrans seront suffisamment transparents pour remplacer le verre normal ou l’accompagner, devenant de manière transparente un « Show Window’ pour un centre commercial, une ‘Smart Window’ pour les bureaux ou tout élément qui transforme l’intérieur des espaces fermés pour leur donner lumière et vie.

La technologie IPS permet d’obtenir un noir pur

La dernière des nouveautés que LG a dans la chambre n’affectera pas sa technologie OLED mais plutôt l’écran LCD IPS « oublié », qui, comme vous le savez déjà, profite de couleurs plus naturelles en échange de moins de saturation, moins d’accroche et de noirs que ils sont complètement purs par la définition même d’un panneau rétro-éclairé.

Ils disent en tout cas de LG Display qu’ils sont prêts à nous montrer leur nouvelle technologie ‘IPS Black’ sur un moniteur UHD de 27 pouces, qui promet des noirs 35% plus profonds que ceux offerts par les écrans IPS actuels de l’entreprise. Cette nouvelle technologie réduit également le niveau de lumière bleue et arrivera dans un design presque sans bordure qui sera plus proche que jamais de l’OLED.

Beaucoup de nouveautés à venir, et comme on s’attendait à beaucoup d’audace de LG que l’on attend depuis longtemps sous forme de smartphones, mais que l’on peut au moins essayer sous forme d’écrans souples, de panneaux transparents et autres trucs fous.

