4 nouvelles fonctionnalités Android qui permettront à vos appareils de mieux fonctionner ensemble (même pas Android)

Google profite du CES 2022 pour annoncer une bonne poignée de nouveautés qui arrivent bientôt sur Android.

Fidèle à la devise Better Together – Better together – Google a profité de sa présence au CES 2022 de Las Vegas pour annoncer de nouvelles mesures et fonctions, avec lesquelles la société entend continuer à améliorer l’écosystème interconnecté d’appareils via Android.

Comme l’entreprise l’a elle-même annoncé, l’objectif est de faire en sorte que les appareils des utilisateurs fonctionnent mieux ensemble, même s’ils ne font pas partie de l’écosystème Android. Pour y parvenir, de nouvelles solutions sont ajoutées pour une connexion et une configuration rapides, le blocage d’appareils à distance, une commutation plus rapide entre les appareils et bien plus encore, que nous verrons ci-dessous.

Configuration rapide de nouveaux appareils

Fast Pair est le système développé par Google pour faciliter la connexion et le contrôle des appareils Bluetooth via notre smartphone ou tablette Android. À ce jour, il a été utilisé pour connecter des téléphones Android à des accessoires plus de 100 millions de fois, et à partir de maintenant, ce sera un système encore plus utile.

Google prétend s’efforcer de faire fonctionner ce système avec une plus grande variété d’appareils, notamment des appareils portables, des haut-parleurs, des écouteurs, des voitures, des téléviseurs ou des appareils domestiques intelligents.

En ce sens, en outre, Fast Pair sera bientôt inclus dans ChromeOS pour faciliter la connexion et le contrôle des écouteurs sur notre Chromebook. Et plus tard, ceux qui achèteront un nouveau Chromebook pourront utiliser leur mobile Android pour le configurer rapidement et accéder immédiatement à toutes les données enregistrées, telles que les identifiants de connexion dans Google et le mot de passe des réseaux Wi-Fi.

De plus, dans quelques mois, il sera possible de configurer des écouteurs pour pouvoir écouter le son de notre téléviseur avec Google TV ou Android TV. De plus, Fast Pair inclura la prise en charge des appareils compatibles Matter, facilitant ainsi le processus de configuration.

Verrouiller et déverrouiller les appareils WearOS

En plus de vous permettre de verrouiller et de déverrouiller un Chromebook à l’aide d’un appareil Android, la possibilité de faire de même avec une montre WeaOS couplée sera bientôt disponible. Ainsi, vous pouvez commencer à utiliser un mobile, une tablette ou un Chromebook sans avoir à saisir le code PIN, le schéma ou l’empreinte digitale.

Basculement plus facile et plus rapide entre les appareils

Bien qu’il n’y ait pas de date d’arrivée confirmée, Google a annoncé qu’il travaillait sur une technologie destinée aux casques Bluetooth, qui transmettra automatiquement le son à un autre appareil.

Google donne comme exemple la situation dans laquelle nous avons des écouteurs pour regarder un film sur une tablette Android, et nous recevons un appel sur notre mobile. Le film se mettra automatiquement en pause et le son passera à l’appel téléphonique. A la fin, le son reviendra au film de la tablette.

En revanche, Android disposera de son propre système « audio spatial » qui interprétera les mouvements de la tête pour adapter le son.

Et pour faciliter l’envoi de contenu multimédia vers l’un des appareils de notre maison connectée, Google va commencer à intégrer Chromecast dans les appareils d’autres fabricants, à commencer par les enceintes et les barres de son BOSE.

D’autre part, ceux qui ont un Chromebook, à l’avenir, auront la possibilité d’accéder aux applications de chat du téléphone directement depuis leur ordinateur, sans avoir à les installer.

Enfin, Google a annoncé des actions à distance, qui permettront, par exemple, d’allumer le chauffage ou d’ouvrir les portières de la voiture depuis n’importe lequel de nos appareils compatibles avec l’Assistant Google. Cette fonctionnalité sera disponible sur les voitures Volvo Cars, suivie par d’autres marques plus tard.

Les voitures BMW peuvent désormais être déverrouillées avec votre Pixel 6 ou Samsung Galaxy S21

Nearby Share arrive sur Windows pour devenir une véritable alternative à AirDrop

Nearby Share est arrivé sur Android et ChromeOS dans le but de faciliter le transfert de fichiers entre appareils sans fil, avec une proposition similaire à celle d’AirDrop sur les appareils Apple.

Cependant, jusqu’à présent, cette fonctionnalité présentait certaines limitations, notamment l’impossibilité de transférer des fichiers vers d’autres appareils en dehors de l’écosystème Android.

Cela changera dans quelques mois, lorsque Windows adoptera la prise en charge de Fast Pair et Nearby Share, permettant à la fois le partage de fichiers et la synchronisation des messages texte ou la configuration rapide des accessoires Bluetooth. Les premiers ordinateurs à inclure cette fonctionnalité seront les modèles Acer et HP, ainsi que certaines autres marques dotées d’un processeur Intel.

