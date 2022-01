Ces 2 best-sellers de Samsung sont déjà en train de passer à Android 12

Samsung met à jour vers Android 12 deux de ses mobiles les plus vendus ces dernières années vers Android 12 avec One UI 4.

Samsung ne s’arrête pas, et avec plus de 20 appareils déjà mis à jour vers Android 12, la société continue de déployer la mise à jour vers One UI 4 basée sur la dernière version d’Android destinée à un nombre croissant de terminaux.

A cette occasion, c’était au tour de deux best-sellers lancés ces dernières années, dont les possesseurs peuvent commencer à profiter des nouveautés d’Android 12 dès aujourd’hui : le Samsung Galaxy Note 10 Lite et le Samsung Galaxy A72.

One UI 4 avec Android 12 arrive sur le Galaxy A72 et le Note 10 Lite

Comme l’a confirmé SamMobile, le Galaxy A72 et le Galaxy Note 10 Lite sont les premiers terminaux de la société à recevoir la mise à jour vers Android 12 en 2022. A ce jour, la marque avait déjà mis à jour la grande majorité de ses smartphones du haut de gamme du dernières trois générations, et maintenant c’est au tour des modèles axés sur le milieu de gamme.

Bien que les deux modèles aient été mis à jour avec la dernière version du système, il existe quelques différences entre le logiciel qui atteint les terminaux. Celui du Galaxy Note 10 Lite intègre le correctif de sécurité Android de janvier 2022, tandis que le Galaxy A72 possède toujours le correctif de décembre 2021.

Sinon, les nouveautés de One UI 4 restent dans les deux modèles, notamment des thèmes automatiques basés sur le fond d’écran, de nouveaux widgets, des indicateurs de confidentialité et des améliorations de sécurité.

La mise à jour a commencé son déploiement dans des pays comme la Russie et la France, mais elle devrait atterrir dans les prochains jours dans le reste du monde, dont l’Espagne.

Sujets associés : Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy