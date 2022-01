Qu’est-ce que le sceau Android Enterprise Recommandé

Android Enterprise Recommended, la certification des mobiles avec une orientation business claire.

Les appareils mobiles acquièrent une présence constante dans nos vies, non seulement dans l’aspect personnel, mais aussi dans l’aspect professionnel. Travailler dans de bonnes conditions, garantir un haut niveau de sécurité, est une chose à laquelle on ne peut renoncer. Vous ne le savez probablement pas, mais Google a le sceau Android Enterprise Recommended, qui vise à garantir une série de normes qui rendent vos appareils mobiles de travail sûrs. Quels appareils répondent aux exigences recommandées par Android Enterprise ?

Android Enterprise Recommandé, qu’est-ce que c’est ?

Ce sceau, lancé en 2018, n’est pas seulement disponible pour les téléphones mobiles, mais également pour d’autres appareils tels que les tablettes. Mais si nous nous concentrons sur les smartphones, Android Enterprise Recommended est une série d’outils et de services avec lesquels Google certifie les normes de sécurité et de mise à jour. Il ne faut pas oublier que ce système d’exploitation est intégré à de nombreuses marques différentes. Depuis l’arrivée des téléphones mobiles chinois sur le marché, ce chiffre est monté en flèche de manière presque exponentielle.

Mais l’une des fonctions de ce sceau est qu’il permet de gérer et de superviser de manière unique les téléphones qui sont dans ce programme. Quelque chose de très utile dans le cas d’une grande entreprise.

Prenons un exemple, chaque employé de l’entreprise aura un appareil mobile et ils auront 10 applications communes. Avec Android Enterprise Recommended, tous les téléphones mobiles peuvent avoir ces applications installées en même temps, sans avoir à le faire une par une.

Mais en plus, Android Enterprise Recommended a beaucoup plus de fonctions. Par exemple, il crypte les données contenues de bout en bout, ce qui est une étape importante en matière de sécurité. Cela évite également l’usurpation d’identité, chose essentielle dans de nombreuses entreprises, qui de cette manière ne compromettra pas la confidentialité de vos données. Il empêche également l’entrée de logiciels malveillants ou malveillants, ce qui peut compromettre l’intégrité des données.

Profils d’emploi

À de nombreuses occasions, les employés utilisent leur téléphone personnel comme outil de travail, connu sous le nom de BYOD ou Bring Your Own Device. Une autre fonction des téléphones qui ont le sceau Android Enterprise Recommended est la création de profils. C’est une façon d’utiliser le téléphone qui n’apporte que des avantages, car les données personnelles et les applications ne se mélangent pas avec celles de cet environnement de travail. Lorsque l’employé n’est pas dans ses heures de travail, c’est aussi simple que de désactiver ce profil et de pouvoir profiter de son téléphone comme toujours.

Il est pratique de faire un point sur la manière dont les appareils peuvent être gérés dans l’environnement de l’entreprise. Les modèles COPE, Corporate Owned, Personally Enabled ou COBO, Company Owned, Business Only sont ceux utilisés lorsque l’entreprise met un appareil mobile au service de l’employé. Dans toutes ces variantes, le sceau Android Enterprise Recommended permet de travailler avec plus de sécurité, de fluidité et de manière beaucoup plus professionnelle. On pourrait dire que les appareils sous ce sceau ont un plus très pratique.

Les mises à jour, un enjeu prioritaire

L’un des points forts des téléphones sous Android Enterprise Recommended est de pouvoir recevoir régulièrement des correctifs de sécurité et des mises à jour de leur système d’exploitation. Maintenir votre mobile à jour est le seul moyen de garantir une sécurité et des performances élevées. Nous insistons une nouvelle fois sur l’importance de conserver les données manipulées sur un mobile professionnel en toute sécurité. Une fuite ou une simple faille de sécurité peut entraîner de lourdes pertes.

Appareils mobiles éligibles pour Android Enterprise Recommandé

Dans la version mise à jour, les marques qui ont l’approbation de Google sont diverses et bien connues. Il suffit de jeter un œil au Web activé par Android. 237 sont les modèles actuellement homologués sous ce sceau. Des constructeurs tels que Samsung, Motorola, Xiaomi, Nokia ou encore ceux de Google, rencontrent l’aval de la société Mountain View.

Il est curieux de voir que nous pouvons rechercher des appareils non seulement par marques, mais par critères tels que la région géographique, la version du système d’exploitation, étant l’Android 7, la taille de l’écran ou la RAM de départ, qui doit être au minimum de 2 Go. Cela permet aux entreprises ou à ceux qui souhaitent démarrer ce programme, de savoir sur quel type d’appareil ils souhaitent pouvoir travailler. Ou, si les mobiles que possèdent déjà vos collaborateurs sont capables de garantir des standards de sécurité minimum ou de permettre, par exemple, la création de profils. Vous souvenez-vous des modèles BYOD dont nous avons parlé auparavant ?

La garantie Google entre vos mains

La certification Android Enterprise Recommended permet de créer des environnements de travail beaucoup plus sûrs, offrant également des possibilités beaucoup plus avancées. Ainsi, avoir des mobiles Android Enterprise Recommended donne accès à :

Solutions de sécurité avancées.

Mises à jour fréquentes du système d’exploitation.

Création de profils professionnels et personnels.

Gestion centralisée des appareils.

Avoir ces outils à portée de main permet non seulement de travailler de manière sûre et pratique, mais aussi de donner une image d’engagement beaucoup plus conforme à l’époque que nous avons eu à vivre. Elle doit s’inscrire dans une société de plus en plus numérisée et dans laquelle le poids spécifique des appareils mobiles augmente.

Sujets associés : Android, Google, Pro