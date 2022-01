je vis revivre le "entailler" avec un nouveau smartphone qui change de couleur

La nouvelle série Vivo V23 se distingue par une double caméra cachée dans l’encoche et par une partie arrière capable de changer de couleur.

Bien que cela puisse ne pas en avoir l’air, les deux mobiles de l’image qui dirigent cet article sont en or. La société chinoise vivo a présenté aujourd’hui sa nouvelle série de smartphones milieu de gamme vivo V23, qui se distingue – entre autres – par sa construction dans un verre capable de changer de couleur lorsque la lumière du soleil tombe dessus.

De cette façon, les nouveaux vivo V23 et vivo V23 Pro ont la capacité de passer de l’or au bleu en quelques secondes.

Mais ce n’est pas la seule chose qui rend cette nouvelle série de téléphones spéciale : après plusieurs années à avoir recours au trou dans l’écran comme solution pour intégrer les caméras frontales dans leurs téléphones, vivo a décidé de récupérer la mode de l' »encoche ». d’intégrer une double caméra frontale.

vivo V23 et vivo V23 Pro, toutes les informations

vivo V23 et vivo V23 Pro Caractéristiques vivant V23 vivo V23 Pro Dimensions 157,20 × 72,42 × 7,39 mm

179/181 grammes 159,46 × 73,27 × 7,36 mm

171 grammes Écran OLED de 6,44 pouces

Full HD +

HDR10 +

Taux de rafraîchissement de 90 Hz AMOLED 6,56 pouces

Full HD +

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

HDR10 +

Luminosité jusqu’à 1300 nits Processeur MediaTek dimension 920 MediaTek dimension 1200 RAM 8/12 Go 8/12 Go Système opératif FuntouchOS 12 basé sur Android 12 FuntouchOS 12 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go 128/256 Go Appareils photo Arrière:

-64 MP f/1,89

-9 MP ultra grand angle f/2,2

-2 MP macro f/2,4

Frontale :

-50 MP f/2.0 avec autofocus

-8 MP ultra grand angle f/2,28 Arrière:

-108 MP f/1.88

-8 MP ultra grand angle f/2,2

-2 MP macro f/2,4

Frontale :

-50 MP f/2.0 avec autofocus

-8 MP ultra grand angle f/2,28 Batterie 4 300 mAh avec charge rapide de 44 W 4 300 mAh avec charge rapide de 44 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Double SIM (nanoSIM + nanoSIM)

USB de type C

5G (SA/NSA)

Bluetooth 5.2 Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Double SIM (nanoSIM + nanoSIM)

USB de type C

5G (SA/NSA)

Bluetooth 5.2

La série vivo V23 est composée de deux modèles différents, le V23 et le V23 Pro. Parmi eux, il est possible de trouver des différences importantes, telles que la taille ou le type d’écran, incurvé dans le cas du vivo V23 Pro, et plat dans le vivo V23.

Les deux terminaux ont une encoche sur leur écran, qui abrite les deux caméras pour les selfies. Il s’agit d’un capteur de 50 mégapixels et d’un appareil photo à objectif ultra grand angle de 8 mégapixels. Un système de mise au point automatique basé sur les mouvements des yeux et un flash bicolore caché dans le cadre supérieur de l’écran sont également inclus.

L’une des grandes différences entre les deux modèles réside dans le processeur. Le vivo V23 embarque le MediaTek Dimensity 920 associé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. De son côté, le vivo V23 Pro intègre le Dimensity 1200, et il arrive dans les mêmes configurations de stockage et de mémoire que son petit frère.

Sa section photographique est similaire, avec trois appareils photo au dos, dont un capteur de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle, et un appareil photo « super macro » de 2 mégapixels. La différence réside dans le capteur principal, 108 mégapixels sur le vivo V23 Pro et 64 mégapixels sur le vivo V23.

Les nouveaux téléphones vivo sont proposés au taux de change qui commence à 400 $ pour le modèle avec 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage du vivo 23, et à partir de 520 $ pour la même configuration du vivo V23 Pro.

Il a été lancé en Inde cette semaine et touchera plus tard d’autres régions, dont plusieurs pays d’Europe.

