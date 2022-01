La "Opération Tigre" par Samsung : C’est ainsi que la marque envisage de battre Apple en 2022

Samsung tire à Las Vegas (on ne sait pas si avec de l’alcool en cause) ses lignes directrices pour atteindre Apple aux Etats-Unis… Y parviendront-ils avec cette ‘opération Tigre’ en 2022 ?

On ne sait pas si la réunion que les dirigeants de Samsung ont eue à Las Vegas il y a quelques semaines avait eu trop d’alcool ou un brainstorming extrêmement fou, mais la vérité est que de là sont venues les traces d’une nouvelle stratégie du géant sud-coréen pour vaincre Apple. en 2022 que nous connaissons maintenant, et qui se résume à quelque chose que Samsung en est venu à appeler « l’opération Tigre ».

C’est correct, comme il y paraît, car comme nous l’ont dit les collègues d’Android Authority, il semble que Samsung veuille traquer Apple (en suivant cette stratégie Tiger ou quel que soit son nom) pour réduire l’écart aux États-Unis entre les deux sociétés , améliorant également sa part de marché dans les gammes plus premium où Apple domine.

L’information vient du Korea Herald, où ils nous ont dit que la direction de Samsung s’est inspirée de 2022 comme « l’année du tigre d’eau » pour élaborer un plan qui devrait les rapprocher d’Apple aux États-Unis, et qu’il a fallu dans les jours qui ont précédé le CES de Las Vegas, une réunion de direction de 40 personnes a abordé des sujets importants tels que « devenir le véritable numéro 1 dans toutes les catégories », « améliorer la part de marché phare » ou « réduire la part de marché. écart avec Apple « .

En outre, il semble que Samsung souhaite également améliorer sa présence dans les produits dits « de marque C », dans lesquels se trouveraient des accessoires de base tels que des écouteurs sans fil. Tout cela, pointant du doigt ce qui devrait être « une année record » pour le géant sud-coréen.

Notre vision du MX [mobile experience, ó experiencia móvil en castellano] passe d’un fournisseur de smartphones à une entreprise d’appareils intelligents. Nous ne serons pas une marque technologique, mais une marque aimée des jeunes générations, qui offrira une expérience complète et innovante. TM Roh, responsable des appareils chez Samsung.

C’est ainsi, en ce moment, le premier marché mobile au monde : ni Xiaomi ni Apple ne sont sur le podium

Il est clair que Samsung sait qu’Apple n’est pas juste une autre entreprise technologique, mais presque une religion pour nombre de ses adeptes, donc une grande partie de « l’opération Tiger » passera sûrement par l’amélioration de l’image de marque du géant sud-coréen aux États-Unis. Unis.

Et tout cela dans un scénario assez mouvementé, avec une crise mondiale des puces qui menace les ventes record que de nombreux constructeurs attendent après plusieurs mois de sécheresse due à la pandémie, et avec des appareils aussi importants que le Galaxy S21 FE retardés par la pénurie de composants malgré étant sûrement le Samsung Galaxy S21 le plus attrayant de toute la famille.

Nous verrons comment Samsung se comportera en 2022 et comment ceux de Suwon traverseront la tempête, même si l’on sait que ses dirigeants prenaient des mesures concernant la crise mondiale des composants depuis de nombreux mois, Samsung étant également le principal fournisseur de certains composants de l’industrie.

Le principal qu’ils ont déjà, ils savent qu’ils doivent pouvoir convaincre les plus jeunes, et pas seulement avec de bons appareils mais avec une image de marque emblématique, qu’ils parviennent à dépasser la ligne d’un fabricant de technologie pour arriver à avoir quelque chose comme leur propre communauté de fans.

Samsung va-t-il se rapprocher d’Apple aux Etats-Unis ? Réduiront-ils l’écart entre les « phares » au moins avec leur Galaxy S22 ?

Les 31 meilleurs mobiles du marché que vous pouvez acheter en 2022

Thèmes connexes : iPhone, Téléphones, Samsung