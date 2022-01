Roborock présente S7 MaxV Ultra : bienvenue dans le nouveau niveau de nettoyage automatisé

La meilleure navigation LiDAR, une technologie de nettoyage sonique unique et une station de recharge, de nettoyage et de maintenance pour tous les maîtriser – c’est le nouveau robot de nettoyage total de Roborock.

Si le verdict de l’analyse du Roborock S6 MaxV était clair et qu’il se résumait en ce que vous alliez vouloir l’avoir, la vérité est que nous ne savons pas si nous recommandons de prendre le look que ce nouveau Roborock S7 MaxV Ultra mérite car il sera difficile pour le constructeur de Pékin de ne pas vous convaincre du changement.

En fait, c’est que ce sera non seulement le robot de nettoyage phare pour Roborock, mais aussi sûrement le meilleur dans une industrie qui évolue inexorablement vers une véritable autonomie, expliquée cette fois avec le nom de famille Ultra et conformée autour d’une base de charge intelligente avec fonctions de vidange, de lavage et de remplissage qui font tout pour nous.

Et ce que nous vous disons, à partir de la base réussie d’un système de nettoyage sonique VibraRise qui était déjà unique sur le marché, et qui avait été publié dans un Roborock S7 qui en chemin a abandonné les spectaculaires fonctions de visualisation à distance et de détection d’obstacles qui maintenant récupère cette évolution logique en relevant la barre avec une lumière 3D structurée et une nouvelle IA.

Ainsi, nous présentons officiellement le nouveau Roborock S7 MaxV Ultra, le robot de nettoyage entièrement automatisé qui a été conçu dans le shaker Roborock, mélangeant les options vedettes du S6 MaxV et du S7 susmentionné, mais ajoutant cette fois de nouvelles fonctionnalités axées sur la recherche de l’intervention humaine minimale qui peut être réalisée avec la technologie actuelle.

Roborock elle-même nous l’a expliqué depuis le CES de Las Vegas :

Contrairement aux idées reçues, les aspirateurs robotiques nécessitent encore une intervention importante de l’utilisateur, tant en termes de maintenance que de fonctionnement. Nous voulons changer cette réalité, en fournissant à nos clients une solution qui nécessite moins d’interaction avec l’appareil. C’est-à-dire un aspirateur capable d’identifier et de s’adapter aux éléments de son environnement, y compris les tapis et les obstacles, tout en étant vidé et entretenu en cas de besoin. Avec le S7 MaxV Ultra, les clients feront un pas vers une véritable autonomie dans le nettoyage des sols. Richard Chang, fondateur et PDG de Roborock.

Roborock S7, présentation et premières impressions : comment le meilleur robot de nettoyage nettoie-t-il ?

Roborock S7 MaxV Ultra, un nouveau niveau

Dicen desde Roborock que su solución Ultra es la única que nos permitirá avanzar hacia el futuro de la limpieza automatizada, y lo cierto es que su nueva estación de carga multipropósito nos acerca bastante este futuro evitando que tengamos que tocar o hacer mantenimientos al robot cada pocos jours.

En fait, cette nouvelle base de vidange, de lavage et de remplissage Roborock est la clé du combo de produits que Pékin nous présente, permettant au robot de se vider dans la station, de laver également sa serpillière et de remplir le réservoir d’eau au passage. continuer le nettoyage sans avoir à intervenir, nettoyer ou remplir les réservoirs.

Non seulement cela, car cette base qui constitue l’évolution du système de vidange automatique présenté en 2020 est également capable de se nettoyer pour rester en bon état, Roborock calculant que nous pouvons nettoyer 50% plus de surface sans intervention ou que nous aurons Assez d’espace pour stocker 7 semaines de saleté dans le sac poubelle.

Des améliorations concernent également la technologie de visualisation à distance et de détection d’obstacles de Roborock, car ReactiveAI atteint le niveau 2.0 avec un nouveau réseau de neurones et des innovations matérielles, disposant désormais d’une caméra RVB et d’un système d’éclairage 3D structuré pour mieux cartographier l’environnement, détecter tout ce qui se trouve au sol et éviter catastrophes telles que l’enchevêtrement avec des câbles, la propagation de la saleté ou des excréments de nos animaux de compagnie ou autres.

Désormais, le nouveau Roborock S7 MaxV sera capable de reconnaître rapidement les meubles et nettoyer autour des tables, par exemple après les repas, et même d’identifier les pièces et les matériaux de sol pour mieux nettoyer sur les tapis et moquettes, sans appuyer sur la vadrouille sonique, adaptant ainsi les modes en chaque cas.

Ce système de visualisation à distance peut également être utilisé comme caméra de surveillance télécommandée, et pour ceux qui doutent de leur vie privée, les normes de cybersécurité ont été certifiées par TUV Rheinland.

Le nouveau Roborock S7 MaxV Ultra est le robot aspirateur intelligent le plus avancé du marché, avec la navigation LDS et ReactiveAI 2.0 plus le nettoyage sonique VibraRise et une nouvelle base de maintenance entièrement automatisée.

Enfin, dans cette amélioration continue de Roborock, il répète le système VibraRise, avec une vadrouille auto-élévatrice qui peut frotter en vibrant jusqu’à 3 000 fois par minute, frottant et éliminant même les taches les plus difficiles.

Cette vadrouille utilise désormais le système de détection de surface, et ne mouillera pas les tapis ou moquettes en remontant de quelques millimètres dans une transition automatique et en douceur entre les différents types de sols.

Tout cela avec une puissance maximale incroyable de 5 100 pascals et avec toute la technologie et la connectivité que nous connaissions des robots les plus intelligents de l’industrie, qui deviennent maintenant encore plus indépendants.

Roborock S7 MaxV Ultra, tableau complet des fonctionnalités

Roborock S7 MaxV Ultra Spécifications et fiche technique Dimensions 353 x 350 x 96,5 (mm) Poids 4,65 (kg) Capacité du bac à poussière 400 (ml) Capacité du réservoir d’eau 200 (ml) Puissance d’aspiration 5 100 (Pa) Volume sonore ~ 67 dB (mode symétrique) Batterie 5 200 mAh (autonomie de 180 minutes, surface de 300 m2 environ. Ou 200 m2 en mode lavage) Connectivité Wifi Base de chargement Approche et chargement automatiques

Compatibilité avec les bases autovideuses Roborock

Compatibilité avec la nouvelle base vider, laver et remplir La navigation Mouvement intelligent avec capteurs Sensient (laser, distance, collision et niveau)

Nouvelle technologie de détection d’obstacles ReactiveAI 2.0

Détection de tapis par ultrasons

Reconnaissance automatique de la pièce

Algorithmes de chemin configurables Application et fonctions connectées Compatible avec iOS et Android

Cartographie des ménages par pièces (multiniveaux et jusqu’à 4 cartographies différentes)

Prévoyez des heures pour passer l’aspirateur et récurer

Personnalisation de la séquence de nettoyage par zones

Régulation de la quantité d’eau par zones

Personnalisation des zones non nettoyables

Contrôle à distance et statistiques d’utilisation

Fonction caméra de surveillance à distance avec navigation simultanée Autres Navigation intelligente LiDAR PreciSense

Brosses et roues anti-rayures

Possibilité d’escalader des tapis et des pentes jusqu’à 2 centimètres

Module de lavage à ultrasons avec jusqu’à 3 000 vibrations par minute et vadrouille auto-levante

Nouvelle brosse flottante améliorée et sans poils avec une conception anti-enchevêtrement

Filtre à air lavable E11

Verrouillage pour enfants et animaux de compagnie

Galerie d’images

Roborock S7 MaxV Ultra, prix et lancement

Comme nous l’a dit Roborock, le nom de famille Ultra fera référence au pack Roborock S7 MaxV et à la nouvelle base de vidange, de lavage et de remplissage, qui sera disponible au deuxième trimestre 2022 au prix de 1 399 euros à son lancement.

Comme vous vous en doutez déjà, le nouveau S7 MaxV peut également être acheté séparément, au prix conseillé de 799 euros et étant rétrocompatible avec la base à vidange automatique Roborock lancée en 2020.

Initialement, les deux appareils, aspirateur intelligent et base polyvalente, ne seront disponibles qu’en noir avec des détails rouges.

Roborock Series Q : comment démocratiser la vidange automatique également en milieu de gamme

Avoir le meilleur robot de nettoyage du marché doit avoir un prix et ce sera sûrement élevé, bien que le fabricant chinois sache bien que tout le monde ne peut pas payer ce que coûte son produit phare et qu’il est essentiel de prendre soin des appareils qui sont mieux rémunérés en prix et en performances.

Ainsi, une fois le salon montré, ils anticipent également leur nouveau Roborock Series Q qui portera à un prix plus modéré cette idée de devenir indépendant du nettoyage, rendant les bases autovideuses compatibles avec des aspirateurs robots plus abordables.

Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup de détails sur cette nouvelle famille Roborock Q, aussi intéressante soit-elle en réalité, mais nous savons qu’au premier semestre 2022 le Roborock Q7 Max sera présenté comme le premier membre de la gamme, accompagné de la base de recharge correspondante et à vidange automatique.

L’incroyable évolution des aspirateurs robots, c’est ainsi de leur naissance à nos jours

