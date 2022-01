Realme GT 2 Pro, le produit phare premium de realme fait ses débuts avec Snapdragon 8 Gen 1 et un design inspiré du papier

Le premier produit phare de realme premium est ici : c’est tout ce que vous devez savoir sur le realme GT 2 Pro.

Après plusieurs semaines de rumeurs, de fuites et d’informations qui semblaient venir avec un compte-gouttes, le realme GT 2 Pro est désormais officiel. C’est le premier pari de la société chinoise dans le segment premium du haut de gamme, où elle devra s’affronter avec des modèles tels que le Xiaomi 12 ou le OnePlus 10 Pro.

Pour y parvenir, la société a fourni à son nouveau produit phare certaines des spécifications les plus avancées du marché, notamment un processeur Qualcomm de nouvelle génération, un système de caméra avancé et un grand écran LTPO avec une résolution 2K qui occupe tout. son avant.

realme GT 2 Pro, toutes les informations

realme GT 2 Pro, fiche technique Caractéristiques Dimensions 8,2 mm

199 grammes Écran 6,7 pouces Samsung OLED LTPO

Quad HD+ (3216 x 1440 pixels)

Taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz

1 400 nits de luminosité maximale Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8/12 Go LPDDR5 Système opératif Realme UI 3.0 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 3.1 Appareils photo Arrière:

– 50 MP f/1.8, OIS, PDAF

– 50 MP ultra grand angle f/2,2, 150º

– Capteur microscopique 3 MP

Frontale :

– 32 MP f/2.5 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide 65W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB de type C

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

5G

Dual SIM

Haut-parleur stéréo double

NFC 360º

Bande ultra large (UWB)

L’aspect physique est l’un des aspects sur lesquels la marque a le plus mis l’accent lors de la présentation de son appareil. Et c’est que c’est le premier appareil à être construit à l’aide d’un polymère biologique qui simule la texture du papier.

Son design a été développé en collaboration avec le designer industriel Naoto Fukasawa, qui était déjà immergé dans le développement du realme GT Master Edition l’année dernière.

En plus de la couleur blanche, le realme GT 2 Pro est également disponible dans une teinte vert clair, ainsi qu’en bleu et noir.

Mis à part les matériaux et les textures, les lignes esthétiques du GT 2 Pro ne sont pas très différentes des autres modèles realme. Son arrière a un look épuré, avec un module de caméra en métal situé dans le coin supérieur gauche, et un châssis en aluminium qui fait le lien entre le panneau arrière et l’écran.

En ce sens, le panneau avant du téléphone a une diagonale de 6,7 pouces et présente des courbes sur les côtés. L’écran de l’appareil utilise la technologie AMOLED et a une résolution Quad HD + avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz. S’agissant d’une dalle de type LTPO, l’écran est capable de faire varier efficacement son taux de rafraîchissement entre 1 et 120 hertz.

Le panneau est légèrement incurvé sur les côtés et est protégé par Gorilla Glass Victus contre les rayures et les chocs.

Sous le capot du realme GT 2 Pro, on retrouve le processeur le plus puissant de Qualcomm à ce jour, le Snapdragon 8 Gen 1. Il est livré avec 8 ou 12 Go de RAM, et un stockage interne de 128 ou 256 Go, selon la configuration choisie.

À cela, il faut ajouter une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, avec prise en charge d’une charge rapide de 65W. Malheureusement, Realme a décidé de ne pas inclure la recharge sans fil dans ce modèle, ce qui le distingue quelque peu de certains de ses rivaux les plus directs au sein de cette catégorie d’appareils.

Le realme GT 2 Pro est le premier mobile de la marque à arriver avec realme UI 3.0, la nouvelle version de la couche de personnalisation de l’entreprise, basée sur Android 12, avec de nouvelles fonctionnalités telles qu’un nouveau style de widgets pour l’écran d’accueil, des améliorations dans la gestion des autorisations et des avancées en matière de confidentialité et de sécurité du système.

Son système photographique a quelques atouts dans son sac. La caméra principale a une résolution de 50 mégapixels et est associée à un stabilisateur d’image optique. En tant qu’appareil photo secondaire, un capteur de 50 mégapixels apparaît sur la scène, accompagné d’un objectif ultra grand-angle avec un champ de vision de 150 degrés, le plus large jamais vu sur un smartphone.

Enfin, un appareil photo 3 mégapixels est inclus qui agit comme un microscope avec un grossissement jusqu’à 60x pour faire passer la macrophotographie au niveau supérieur. Auparavant, nous avions déjà vu une solution similaire sur l’OPPO Find X3 Pro.

Prix ​​Realme GT 2 Pro et quand pouvez-vous l’acheter

Le realme GT 2 Pro a été présenté en Chine, où il sera d’abord mis en vente, avant de faire le grand saut dans d’autres régions de la planète.

Son lancement en Espagne est prévu dans quelques mois.

