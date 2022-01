Vous pouvez donc jouer au mythique Prince of Persia sur votre mobile gratuitement et sans rien installer

Il vous suffit d’ouvrir le lien du jeu dans votre navigateur et de créer un lien direct vers celui-ci sur l’écran d’accueil pour pouvoir y jouer en plein écran.

Depuis quelques années, les jeux rétro sont de retour à la mode et si vous souhaitez revivre les titres qui ont marqué votre enfance et votre adolescence sur votre mobile, vous avez à votre disposition un grand nombre d’émulateurs de jeux vidéo classiques sur Google Play Store.

Mais si vous êtes un fan du jeu mythique Prince of Persia, alors nous allons vous expliquer comment vous pouvez y jouer sur votre mobile totalement gratuitement et sans installer aucune application. Continuez à lire et découvrez comment le faire.

Vous pouvez donc jouer au classique Prince of Persia depuis votre navigateur mobile

Comme nous le disent les gars d’Android Police, le développeur Oliver Klemenz a publié dans son référentiel d’applications GitHub un port HTML5/JavaScript de la version MS-DOS de Prince of Persia, appelé PrinceJS, qui peut être parfaitement lu sur n’importe quel mobile Android.

Sur la page de ce projet sur GitHub, vous trouverez le lien vers ce jeu Web, auquel vous pouvez jouer à la fois sur votre ordinateur et sur votre navigateur mobile.

Pour pouvoir jouer à Prince of Persia depuis le navigateur de votre smartphone, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez le lien du jeu (si vous voulez réduire la difficulté à 50% vous devez ouvrir cet autre lien)

Utilisez le mode paysage de votre navigateur

Utiliser un seul onglet

Désactivez la barre d’onglets paysage dans les paramètres de votre navigateur

Créez un lien direct de ce lien sur l’écran d’accueil de votre mobile pour pouvoir le lire en plein écran

Une fois installé, vous pouvez commencer à y jouer à l’aide des commandes tactiles que vous pouvez voir dans l’image en dessous de ces lignes, en tenant compte du fait que le mode combat apparaît entre parenthèses :

De plus, avec le geste glisser, vous pouvez déclencher des séquences de mouvements continus tels que, par exemple :

Courir ou sauter : appuyez sur la touche gauche ou droite tout en maintenant la touche enfoncée dans le coin gauche ou droit

Prise de saut : exécuter ou sauter-maintenir-faire glisser vers le centre (Maj)

Pour lutter contre vos ennemis, les commandes de base que vous devez connaître sont les suivantes :

Avancer ou reculer : appuyez sur à gauche ou à droite de l’écran

Coup : Maj

Verrouillage : appuyez vers le haut

Gaine: appuyez vers le bas

Si vous aimez ce jeu de plateforme mythique, assurez-vous de l’essayer sur votre navigateur mobile, nous l’avons fait et l’expérience de jeu est vraiment bonne.

