A partir d’aujourd’hui, si vous avez toujours un BlackBerry, il cessera de fonctionner

BlackBerry dit au revoir définitivement le 4 janvier 2022, désactivant tous les services associés à BlackBerry OS et laissant ainsi leurs appareils pratiquement inutiles.

Aujourd’hui est un triste jour pour l’industrie du mobile, et c’est qu’après une année 2021 avec des chutes assez retentissantes, nous devons également dire au revoir, comme prévu, à un BlackBerry qui ferme aujourd’hui définitivement les aveugles avec l’arrêt des services associés à Système d’exploitation BlackBerry.

Ce n’est pas une surprise car on connaissait déjà la feuille de route Blackberry et même l’entreprise canadienne elle-même – dernièrement déjà aux mains du chinois TCL – l’avait anticipée en 2020 dans un communiqué officiel qui servait d’épitaphe et de chronique d’une mort annoncée. .

À cette époque, ils nous parlaient d’un lointain 4 janvier 2022 comme date de fin de leurs opérations, et bien que nous ayons dû subir une pandémie mondiale et connaître de nombreux changements au cours de ces mois, tout est arrivé et ce jour a arrivé : disons au revoir à BlackBerry.

Comme autre étape importante dans le parcours de BlackBerry, nous prendrons des mesures pour retirer les services hérités pour BlackBerry OS 7.1 et versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10, ainsi que BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures, avec une fin de vie ou une fin de date de vie 4 janvier 2022.

BlackBerry OS cessera de fonctionner dans quelques jours : adieu à un système d’exploitation historique

Selon l’entreprise elle-même, il est possible que certains services continuent de fonctionner, mais ils ne le feront pas de manière fiable ou ne recevront aucun type de support ou de mises à jour, ou de sécurité, il est donc recommandé de changer le BlackBerry pour des appareils plus modernes, au moins ceux qui ont un système d’exploitation propriétaire.

Évidemment, associés à ces derniers, les terminaux BlackBerry avec Android -les KeyOne, Key2 et Key2 LE- continueront leur vie utile telle que nous les connaissons, bien que la plupart d’entre eux soient déjà abandonnés et abandonnés depuis longtemps sans même recevoir de correctifs de sécurité. de Google.

Si vous voulez toujours un téléphone Android avec un clavier similaire aux concepts BlackBerry, sachez qu’il n’y a pas trop d’options bien qu’il y en ait toujours, dans ce cas du chinois Unihertz et avec de très bonnes critiques à la fois en magasin et par des critiques professionnels . :

Sujets connexes : Mobile, Technologie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.