Qu’est-ce que Slack et pourquoi l’utiliser dans votre entreprise

Slack est présenté comme une bonne solution pour vous maintenir en communication avec vos employés.

La communication entre les différents groupes de travail se fait de diverses manières. Toujours avec le même objectif, obtenir la fluidité nécessaire pour que la tâche avance, il y a des indications claires et chaque membre d’une organisation sait quoi faire. Pour y parvenir, divers outils sont utilisés, de la messagerie comme WhatsApp ou Telegram, ou la messagerie électronique, ou des applications comme Trello ou Microsoft Teams. Slack est une autre des propositions qui peuvent être utilisées pour que la communication soit comme il se doit, efficace.

Qu’est-ce que Slack ?

Il s’agit d’un développement qui peut être utilisé à partir d’une application pour un appareil mobile ou un ordinateur, bien qu’il fonctionne également en se connectant à partir du navigateur Web. Il vous permet de créer des espaces de travail dynamiques et efficaces. L’idée principale de Slack est qu’aucun membre de l’équipe ne perd d’informations. Il vise à être le plus proche possible du travail en face à face.

Slack permet la création de canaux spécifiques. Par exemple, si vous avez une entreprise de fournitures industrielles, vous pouvez créer un canal pour les ventes, un autre pour l’administration et un dernier pour les personnes qui sont en achats auprès des fournisseurs. Il n’y a pas de limites, et en ce sens, Slack peut être configuré de la manière qui vous convient le mieux.

Ce programme a une interface très claire, non loin de n’importe quelle application de messagerie. Son utilisation n’est pas complexe, car aucune connaissance très spécifique n’est requise ni pour le démarrer ni pour commencer à communiquer. Slack permet non seulement l’envoi de messages ou de fichiers, il a également la possibilité de passer des appels vidéo entre les membres d’une équipe.

Tout ce que vous pouvez faire en tapant .new dans Google

Slack peut faire beaucoup pour votre entreprise

Slack permet la création de canaux ouverts et fermés. Dans le premier, n’importe quel membre de l’organisation peut participer, tandis que les fermés ne sont que les membres que nous voulons. Par exemple, un canal ouvert peut être fait pour tous ceux qui composent l’entreprise, et un canal fermé, uniquement pour les managers ou les RH. Même Slack peut être utilisé dans les petites entreprises, car ayant une version d’application, vous pouvez l’utiliser pour communiquer avec les employés.

La raison est très simple, la chose logique et simple est d’utiliser WhatsApp. Or, le plus sûr est que, dans ces cas, le téléphone personnel de l’employé est utilisé. Ce n’est pas une bonne idée, d’autant plus avec l’article 88 de la loi organique 3/2018 du 5 décembre et avec l’article 18 de la loi 10/2021 du 9 juillet sur le travail à distance. On parle du droit à la déconnexion numérique. Le fait d’avoir toujours un téléphone portable avec nous et que nous l’utilisions pour travailler doit aussi avoir des règles d’utilisation strictes vis-à-vis des salariés.

Utiliser des outils comme WhatsApp pour gérer une entreprise est une mauvaise idée dès le départ, mais dans les cas où une communication fluide est nécessaire, le courrier électronique n’est pas non plus un succès. En effet, envoyer un email doit être vu comme quelque chose de spécifique, quelque chose pour des choses spécifiques. Il existe un danger, si fréquent, d’établir des chaînes de messages qui finissent par être lourdes à lire.

Des options comme Slack sont beaucoup plus professionnelles et simples à utiliser. Fondamentalement parce que l’apparence et le fonctionnement de l’application sont similaires à ceux de toutes les applications de messagerie que nous utilisons déjà, mais avec des fonctions axées sur le travail. Vous savez, non seulement vous devez être professionnel, vous devez également le paraître.

Mais non, Slack ne sert pas seulement d’outil de communication, il a également la possibilité d’intégrer d’autres applications. Oui, l’idée est d’établir des workflows. Par conséquent, des applications comme Google Calendar, Dropbox, Zoom ou Outlook sont possibles. L’essence de Slack est d’avoir un tout-en-un qui nous permet d’être plus productifs dans le même espace.

5 meilleures applications pour se concentrer

Il est maintenant temps de parler de prix. Slack est-il gratuit ? Eh bien, cela dépend de l’utilisation que vous allez lui en donner, mais si la taille de votre entreprise n’est pas très grande, vous n’aurez rien à payer. En fait, une PME peut parfaitement fonctionner avec Slack sans avoir à profiter de l’un de ses plans de paiement. Ceux-ci sont appelés Pro, Business + et Enterprise Grid, qui ont un coût associé à chaque travailleur. Par exemple, dans le Pro un tarif de 6,5 euros par utilisateur est appliqué, dans le Business + de 11,75 euros par utilisateur, tandis que l’Enterprise Grid est personnalisé, puisqu’il est conçu pour les gros volumes. La version gratuite de Slack est limitée à 10 000 messages et à l’utilisation de 10 outils intégrés.

Pourquoi utiliser Slack dans votre entreprise

En premier lieu, pour que la productivité ne baisse à aucun moment. Passer du temps à envoyer des e-mails lorsque vous pouvez communiquer avec des employés à l’aide de Slack est beaucoup plus efficace. Ensuite, en raison du fait qu’il peut être intégré à d’autres outils, ce qui fait de Slack une application très polyvalente. Enfin, parce que Slack parvient à faire travailler les gens de manière différente, beaucoup plus professionnelle et dans l’air du temps. Le télétravail a atteint des sommets révolutionnaires et Slack est une bonne raison de garder votre équipe en mouvement.

Étant donné qu’il est gratuit et qu’avec cette option, la plupart des entreprises peuvent fonctionner parfaitement, ce n’est pas une mauvaise idée d’y jeter un œil et de l’essayer. Il peut faire pencher la balance vers d’autres formes de travail beaucoup plus professionnelles et qui s’avéreront sûrement beaucoup plus efficaces.

Sujets associés : Android, Applications, Pro