Samsung Galaxy S21 FE vs Galaxy S20 FE, c’est tout ce qui a changé

Le nouveau Samsung Galaxy S21 FE est déjà officiel, et ce sont toutes les nouveautés qu’il inclut par rapport au précédent Galaxy S20 FE.

Samsung a enfin officialisé la nouvelle génération de sa série de smartphones haut de gamme et à petit prix. Le nouveau Samsung Galaxy S21 FE est déjà officiel, et il vient améliorer tous ceux déjà proposés par le modèle précédent de la série « Fan Edition », le Samsung Galaxy S20 FE.

Le modèle de l’année dernière est devenu l’un des smartphones haut de gamme les plus populaires de Samsung, offrant des spécifications de premier ordre à un prix nettement inférieur à celui des autres modèles de la série S20. Cette année, Samsung vise à réitérer le succès en réutilisant la même formule.

Toute l’actualité du Galaxy S21 FE versus le Galaxy S20 FE

Comparatif Samsung Galaxy S21 FE vs Samsung Galaxy S20 FE Caractéristiques Samsung Galaxy S21 FE Samsung Galaxy S20 FE Dimensions 155,7 x 74,5 x 7,9 mm

177 grammes 159,8 x 74,5 x 8,4 mm

180 grammes Écran AMOLED dynamique 2X de 6,4 pouces

Écran Infinity-O

2 340 x 1 080 pixels

120 Hz

Luminosité jusqu’à 1 200 nits

Corning Gorilla Glass Victus Taux de rafraîchissement Infinity-O Super AMOLED 120 Hz de 6,5 pouces

2 400 x 1 080 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G Samsung Exynos 990 / Qualcomm Snapdragon 865 (5G) RAM 6/8 Go LPDDR5 6/8 Go LPDDR5 Système opératif Une interface utilisateur 4 basée sur Android 12 Une interface utilisateur 4 basée sur Android 12 Stockage 128/256 Go 128/256 Go extensible par micro SD jusqu’à 1 To Appareils photo Arrière:

– 12 MP f/1.8, OPIS, Double PDAF

– Ultra Grand Angle 12 MP f/2.2, Mise au Point Fixe

– Zoom téléobjectif 8 MP 3X f/2,4

Frontale :

-32 MP f/2.4, mise au point fixe Arrière

-12 MP (principal) / 1.8, OIS.

– 12 MP (grand angle) / 2.2.

– 8 MP (téléobjectif) ƒ / 2.0

Frontale

-32 MP / 2.0 Batterie 4 500 mAh avec charge rapide de 25 W et charge sans fil de 15 W 4 500 mAh avec charge rapide de 25 W et charge sans fil de 15 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Indice de protection IP68

USB 3.2 Type C

NFC

Wi-Fi 6

Double SIM (nanoSIM + eSIM) Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Indice de protection IP68

USB 3.2 Type C

NFC

Double SIM (nanoSIM + eSIM) Prix ​​de départ A partir de 759€ A partir de 699€

Les différences entre le Galaxy S21 FE et le Galaxy S20 FE sont visibles à l’œil nu. En regardant son design, nous verrons que le Galaxy S21 FE a hérité des lignes de design de la série Galaxy S21, avec un module de caméra qui se fond dans la bordure métallique qui entoure le corps de l’appareil, et un dos en plastique mat. disponible en quatre couleurs.

En ce sens, l’appareil a un design un peu plus unique que celui du Galaxy S20 FE, qui à l’époque ne se distinguait pas exactement par son apparence physique, et dont le design n’a pas très bien vieilli.

À cela, il faut ajouter que la nouvelle livraison est légèrement plus compacte et plus légère, malgré le fait que son écran ne soit que 0,1 pouces plus petit. Et, en parlant de l’écran, il convient de mentionner que, dans cette nouvelle génération, le panneau est protégé par un verre Gorilla Glass Victus.

La deuxième grande nouveauté est présente à l’intérieur : le processeur Snapdragon 888 5G est le cerveau qui donne vie au Galaxy S21 FE, une puce plus puissante que le Snapdragon 865 équipé dans le Galaxy S20 FE, qui devrait offrir un meilleur résultat, surtout, lorsque vous jouez à des jeux lourds.

La section photographique n’a pratiquement pas changé par rapport à la génération précédente, au-delà de quelques nouveaux modes de photographie et de vidéo. Les capteurs restent les mêmes, avec 12 mégapixels pour l’appareil photo principal et ultra-large, et 8 mégapixels pour le téléobjectif.

Une autre différence importante est dans le prix. Le Samsung Galaxy S20 FE est arrivé sur le marché au prix de 699 euros dans sa livraison la plus abordable, concurrençant ainsi certains des téléphones haut de gamme les plus populaires de Chine.

En revanche, le fait d’avoir un processeur plus puissant et d’avoir la 5G dans toutes ses variantes, font du Galaxy S21 FE un mobile plus cher, dont le prix de lancement démarre à 759 euros en Espagne.

