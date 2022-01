Les 8 meilleurs sites Web pour apprendre à taper gratuitement et en ligne

Apprenez à taper rapidement et correctement sur le clavier de votre ordinateur avec cette sélection de pages Web.

Perfectionnez vos compétences en écriture au clavier de manière didactique et adaptable pour petits et grands. Ce sont les meilleurs sites Web pour apprendre à taper en ligne.

Vous souhaitez améliorer vos compétences en rédaction sur différents appareils ? Voulez-vous que les plus petits de la maison apprennent à taper correctement sur le clavier de l’ordinateur ? Avec la modernisation des systèmes d’aujourd’hui, la maîtrise de la dactylographie est devenue indispensable, notamment pour pouvoir écrire rapidement sur les téléphones portables et les PC.

Voici les 7 meilleures applications pour apprendre à taper gratuitement

Alors si vous souhaitez apprendre les principes de base de la frappe et optimiser le temps passé devant l’ordinateur, pas de panique. Maintenant, il est possible d’apprendre par vous-même et d’améliorer vos compétences au clavier de manière divertissante et enrichissante, nous vous indiquerons ci-dessous les meilleurs endroits.

Ensuite, nous présentons les 8 meilleurs sites Web pour apprendre à taper en ligne de manière totalement gratuite, la seule chose que vous devriez avoir à portée de main est un ordinateur avec une connexion Internet et la volonté d’apprendre. Commençons!

Cours de dactylographie – Apprenez à taper et améliorez la vitesse de frappe Free-Typing.com

Dans ce site Web unique, ils vous présentent des façons d’apprendre à taper, que ce soit à travers des didacticiels vidéo, des tâches quotidiennes ou autres, car sur la plate-forme, vous pouvez trouver 5 sections spéciales, des leçons, des tests, des jeux, des réalisations et des sujets.

Le design de la page est idéal pour que les plus petits montrent leur intérêt et apprennent de manière ludique et avec un indicateur de réussite qui les motivera à continuer à apprendre. Ce site étonnant peut être adapté en plusieurs langues.

Logiciel de saisie tactile gratuit

Le logiciel de dactylographie gratuit est une autre excellente option pour que les tout-petits acquièrent des compétences en dactylographie. Sur ce site, vous trouverez plus de 600 niveaux et thèmes différents qui vous montreront la bonne position des mains et des doigts sur le clavier.

De plus, il intègre des jeux d’apprentissage, une reproduction comparative de leurs travaux antérieurs, une reproduction de voix, des étoiles et des badges qui vous encouragent à réaliser de nouvelles réalisations et des outils développés pour affiner votre apprentissage avec seulement quelques minutes de pratique par jour.

Entraînement à la dactylographie en ligne

Sur ce site Web, vous trouverez un simulateur qui indiquera les touches que vous devez composer et reflétera les nouvelles que vous avez ajoutées, en gardant une trace des succès, des erreurs, des progrès et du temps investi. Il propose diverses leçons et jeux pour que vous puissiez apprendre facilement et d’une manière qui ne soit pas fastidieuse.

Contrairement aux pages Web susmentionnées, Touch Typing Practice Online est conçu pour les enfants de 6e année et plus.

Test de dactylographie en ligne gratuit – SpeedTypingOnline

Dans Free Online Typing Test, vous disposerez d’un simulateur que vous pourrez adapter aux sujets qui vous intéressent, à partir de transcriptions de livres et d’histoires bien connus, de chansons et même de mots anglais connus.

De plus, vous pourrez adapter le temps des tests entre 1-20 minutes, puis vous verrez les caractères ajoutés correctement, les erreurs commises, les corrigées, la vitesse des mots ajoutés par minute et le taux d’erreur de l’utilisateur .

Tutoriel de saisie : Saisie

Tutoriel de dactylographie : La dactylographie est l’une des pages web les plus populaires pour apprendre la dactylographie, elle a été pensée et conçue pour enseigner les notions de base de l’ordinateur et son utilisation dans un premier apprentissage.

Il a un design très attrayant et visuellement facile à comprendre, ce qui en fait un outil très utile pour enseigner aux enfants, à la fois à l’école et à la maison.

Non seulement il vous apprend à perfectionner vos compétences en dactylographie, mais il propose également des sujets d’apprentissage sur des concepts informatiques de base tels que les algorithmes binaires, les langages de programmation et les bases de l’informatique.

Apprenez à taper plus rapidement. Astuces pour la saisie tactile – Ratatype

Dans cet espace vous apprendrez les notions de base sur l’ergonomie lors de l’écriture sur un ordinateur de bureau, avec les caractéristiques essentielles d’un bon tutoriel en ligne.

De plus, vous pouvez lier l’apprentissage à certains jeux et tests didactiques qui rendront le processus éducatif tout à fait supportable. Si vous le souhaitez, vous pouvez exercer votre maîtrise dans l’apprentissage d’une autre langue en faisant des exercices et des tests de dactylographie dans différentes langues.

Taper un tapis de danse

Grâce à Dance Mat Typing vous pourrez accéder à une plate-forme qui présente une structure d’apprentissage rapide en 4 modules, qui se concentrent d’abord sur l’apprentissage de la ligne de lettres centrale, puis sur la ligne supérieure et plus tard sur la ligne inférieure.

Dans le dernier module, vous apprendrez à écrire les lettres X et Z, à écrire des lettres majuscules et à écrire trois autres clés : l’apostrophe, la barre oblique et le point final.

Et c’est que dans cet espace, vous apprendrez non seulement à taper, vous pourrez également trouver des informations sur d’autres sujets d’intérêt que vous pourrez apprendre.

Formation à la dactylographie – Entraînez-vous à des cours de dactylographie gratuits avec un tuteur en ligne

Enfin, nous trouvons Typing Training, une plate-forme de 16 leçons où vous apprendrez à taper à l’aide d’un clavier animé et des mains graphiques d’un tuteur virtuel. Ce tuteur virtuel vous aidera à corriger les fautes de frappe et vous montrera la bonne façon d’écrire pour une meilleure expérience d’apprentissage et de pratique.

La difficulté des leçons augmente progressivement et à la fin de la leçon, vous pourrez apprendre beaucoup des tendances de la pratique : WPM, précision et distribution des erreurs. De même, il dispose d’une section pour l’apprentissage par le jeu.

Maintenant, quel que soit votre âge, que ce soit à l’école ou à la maison, avec cette liste des 8 meilleurs sites Web pour apprendre à taper gratuitement et en ligne, vous pouvez maîtriser le clavier de n’importe quel ordinateur.

