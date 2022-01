Récemment, un nouveau brevet Google a été publié qui nous montre un smartphone avec une paire de caméras selfie sous l’écran.

Quelques mois seulement après la présentation des nouveaux Pixel 6 et alors qu’ils ne sont pas encore officiellement arrivés en Espagne, les premières rumeurs de la nouvelle génération de terminaux du géant américain commencent à nous parvenir.

En ce sens, on vient d’apprendre que le prochain Google Pixel pourrait avoir une caméra frontale sous l’écran similaire à celle du Galaxy Z Fold 3.

Le Google Pixel 7 arriverait avec une caméra frontale sous l’écran

Comme nous le disent les gars d’Android Authority, un rapport Let’s Go Digital révèle que, récemment, un brevet déposé par Google en août 2021 a été publié à l’USPTO (Office des brevets et des marques des États-Unis) qui nous montre un smartphone avec une paire de caméras frontales et trois capteurs sous l’écran, un système similaire à celui que l’on retrouve dans le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Comme vous pouvez le voir sur l’image que nous vous laissons sous ces lignes, le Google Pixel 7 aurait deux caméras pour les selfies et deux capteurs sur le côté droit du terminal et un troisième capteur de lumière sur le côté gauche de celui-ci.

La solution que propose Google pour intégrer cette double caméra sous l’écran dans ses futurs terminaux est d’utiliser un écran OLED qui a une partie émissive, qui rayonnera de la lumière pour masquer la découpe de la caméra et avec une autre partie non émissive qui permettra la lumière frappe le capteur de la caméra frontale pour des photos de meilleure qualité.

La raison de la similitude de cette technologie avec celle utilisée dans le Samsung Galaxy Z Fold 3 est que la personne en charge de le développer pour Google, Sangmoo Choi, avait auparavant travaillé pour Samsung, plus précisément sur un brevet déposé en 2017 qui s’est concrétisé. dans le terminal pliable susmentionné de la firme coréenne.

Vous devez garder à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un brevet et que de grandes multinationales telles que Google déposent un grand nombre de brevets, dont beaucoup ne sont jamais mis en œuvre dans un produit final.

Pour cette raison, il est possible que le Google Pixel 7 n’arrive pas avec une caméra selfie sous l’écran ou qu’il le fasse en utilisant une autre technologie, ce qui sera révélé à l’approche de la date de présentation du nouveau Pixel.

