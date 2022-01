Microsoft pourrait ne pas mettre à jour le Surface Duo vers Android 12 (bien qu’il y ait une bonne raison)

Microsoft ne mettra probablement pas à jour son Surface Duo vers Android 12, mais passera directement à Android 12L.

On ne peut pas dire que la série Microsoft Surface Duo a été un succès, précisément. En plus d’être bourré de bugs, le modèle original de cette famille d’appareils Android à deux écrans est toujours ancré dans Android 10 malgré son lancement il y a plus d’un an.

La marque a manifesté son intention de modifier sa politique de support après avoir annoncé la deuxième génération de Surface Duo, avec trois ans de mises à jour Android garanties. Cependant, de nouvelles pistes suggèrent désormais que Microsoft ne prévoit pas de mettre à jour ses appareils vers Android 12.

Bien que, dans ce cas, l’entreprise aurait une bonne raison de sauter la dernière version d’Android.

La série Microsoft Surface Duo pourrait ignorer Android 12 pour passer à Android 12L

Comme plusieurs sources l’auraient indiqué à Windows Central, la mise à jour vers Android 11 pour la première génération de Surface Duo est presque prête, et elle devrait commencer à toucher les utilisateurs au fil des semaines.

En plus de cela, ils précisent que Microsoft va très probablement ignorer la mise à jour vers Android 12 pour ses appareils de la série Duo. Au lieu de cela, la société travaillerait à les mettre à jour directement vers Android 12L, la nouvelle version du système d’exploitation avec des améliorations spécifiques pour les appareils avec un grand écran, un double écran ou une grande taille.

Et, bien qu’il ne soit pas clair quand arriverait la mise à jour de cette nouvelle version – qui est actuellement en phase bêta – les sources citées affirment que la société a l’intention d’accélérer son développement pour éviter une répétition de ce qui s’est passé avec Android 12 et le première génération de Surface Duo.

