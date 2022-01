Quand peut-on acheter le Xiaomi 12 en dehors de la Chine ?

La nouvelle série Xiaomi 12 atteindra le reste des marchés fin février ou début mars 2022.

Il y a quelques jours, le constructeur chinois Xiaomi a présenté sa nouvelle gamme de terminaux de franchise en société, qui se compose de deux smartphones haut de gamme, le Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, et d’un smartphone milieu de gamme, le Xiaomi 12X.

Une fois que les nouveaux flagships du géant chinois ont déjà été présentés, la question qui reste à clarifier est de savoir quand l’une de ces trois versions de la série Xiaomi 12 pourra être achetée en dehors de la Chine. C’est tout ce que nous savons jusqu’au moment de l’arrivée du Xiaomi 12 sur les marchés mondiaux.

La famille Xiaomi 12 mettra un peu plus de temps à quitter la Chine que ses prédécesseurs, les Xiaomi 11

Comme nous le disent les gars d’Android Authority, le célèbre leaker Mukul Sharma a partagé avec le support My Smart Price que la série Xiaomi 12 sera lancée en dehors de la Chine fin février ou début mars 2022.

En ce sens et selon cet informateur, le lancement de ces nouveaux terminaux en Inde interviendrait également à ces dates ou peut-être un peu plus tard.

Cela signifierait que le Xiaomi 12 mettra un peu plus de temps à quitter la Chine que son prédécesseur, le Xiaomi 11, puisqu’il a été lancé en Chine fin décembre 2020 et a atteint les marchés mondiaux début février 2021.

La principale différence entre les trois appareils qui font partie de cette nouvelle gamme de smartphones de la marque chinoise est que le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro sont équipés du dernier processeur Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, tandis que le Xiaomi 12X Il a le Snapdragon 870. De même, le Xiaomi 12 Pro diffère du modèle de base en ce qu’il possède un écran avec une résolution QHD+, une batterie de plus grande capacité, 4 600 mAh, et une charge plus rapide, 120 W, et un module caméra arrière plus complet composé de trois Capteurs de 50 mégapixels.

Ces trois terminaux sont déjà en vente en Chine pour 3 699 yuans, environ 515 euros pour changer, 4 699 yuans, environ 650 euros pour changer et 2 999 yuans, environ 415 euros pour changer respectivement, même si, comme d’habitude, ces prix devraient augmenter quand ils frapper les marchés mondiaux.

