Ce sont les 10 smartphones les plus puissants du marché actuellement, selon AnTuTu

Les mobiles chinois ont conquis les sommets de puissance en 2022 selon le classement AnTuTu.

Les habitants d’AnTuTu ont publié leur dernier classement de la puissance des smartphones de l’année, en sélectionnant les modèles les plus performants de décembre dernier, et donc les plus puissants qui ont été lancés au cours de l’année 2021.

Puisqu’il ne s’agit pas de la liste mondiale, le classement se compose uniquement de smartphones vendus en Chine. A cette occasion, il faut souligner l’inclusion d’un smartphone pliable parmi les smartphones les plus puissants du mois de décembre.

Le dernier classement de puissance de l’année, conquis par les smartphones « gaming »

La liste préparée par AnTuTu comprend les mobiles disponibles sur le marché entre le 1er et le 31 décembre. Pour cette raison, aucun smartphone basé sur la nouvelle plate-forme Qualcomm Snapdragon Gen 1. Cela changera probablement en janvier prochain, avec l’arrivée de mobiles tels que le Xiaomi 12 ou le Motorola Edge X30 sur le marché chinois.

On retrouve donc une nouvelle fois plusieurs smartphones axés sur le « gaming » en tête du classement des puissances en décembre 2021. Le Black Shark 4S est le modèle qui occupe la première place, avec un score moyen de 874 702 points.

Il est suivi de près par le Nubia Red Magic 6S Pro, avec un score moyen de 852 985 points, qui est deuxième devant l’iQOO 8 Pro.

En dehors du podium, on retrouve le vivo X70 Pro +, équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888+. Et, en cinquième position, le nouveau OPPO Find N, le premier smartphone pliable de l’entreprise, fait son apparition.

Les sixième, septième et huitième positions sont occupées par l’iQOO 8, l’ASUS ROG Phone 5S et l’iQOO Neo 5S. Enfin, le Motorola Edge S30 et l’OPPO Find X3 Pro clôturent la liste, respectivement en neuvième et dixième position.

AnTuTu a également sélectionné les smartphones milieu de gamme qui ont offert les meilleures performances tout au long du dernier mois de décembre. Et, comme pour la liste haut de gamme, il n’y a pas beaucoup de variété en termes de processeurs, puisque la grande majorité des modèles inclus équipent une puce Qualcomm Snapdragon 778G.

L’iQOO Z5 est le roi de la puissance dans le milieu de gamme, suivi du Honor 60 Pro grâce à son Snapdragon 778G Plus renouvelé. En troisième position apparaît l’un des derniers modèles OPPO, le Reno7 5G.

Le seul smartphone présent dans ce classement sans processeur Qualcomm à l’intérieur est l’OPPO Reno6 5G, qui grâce à son MediaTek DImensity 900, a réussi à occuper la neuvième position en battant le Huawei Nova9 dans son édition « Pro ».

