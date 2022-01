Le CES 2022 réduit son calendrier d’un jour, mais continue

Le CES 2022 de Las Vegas se terminera le vendredi 7 janvier et non le samedi 8 janvier comme prévu initialement.

L’avancée de la variante Omicron de COVID a fait qu’un bon nombre de multinationales telles que Google, Microsoft, Lenovo, Intel, Meta, Twitter, Amazon, IBM ou Panasonic ont annoncé qu’elles n’assisteraient pas au premier grand événement technologique de l’année, CES 2022 .

Face à ce volume d’annulations, la direction du CES a annoncé que l’événement se poursuivait, mais que son calendrier était tronqué d’un jour.

Le CES 2022 aura lieu du 5 au 7 janvier 2022

L’organisation même de ce salon technologique, la Consumer Technology Association (CTA), a annoncé via son compte Twitter officiel de cet événement que « CES 2022 fermera la veille et l’événement se tiendra en personne à Las Vegas du 5 janvier au 7, 2022 « .

Dans ce tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, le CTA partage un communiqué dans lequel son propre PDG, Gary Shapiro, explique qu’il a décidé de raccourcir l’événement à trois jours, de manière à ce qu’il se termine vendredi. 7 et non le samedi 8 comme initialement prévu et mettre en œuvre « des mesures sanitaires globales pour la sécurité de tous les participants et participants ».

Dans ce même communiqué, l’organisation CES affirme que cette décision a été adoptée comme « une mesure de sécurité supplémentaire aux protocoles sanitaires actuels qui ont été mis en place pour le CES ».

Le CES 2022 fermera un jour plus tôt et l’événement en personne aura lieu à Las Vegas du 5 au 7 janvier 2022. Ceux qui ne peuvent pas voyager pour le CES 2022 ont la possibilité de s’inscrire par voie numérique, avec un accès à plus de 40 sessions de conférence. https://t.co/aEboEA7G3r – CES (@CES) 31 décembre 2021

Dans le tweet susmentionné, que nous vous laissons sur ces lignes, la direction du CES nous rappelle également que ceux qui ne pourront pas assister à cet événement en personne, pourront s’inscrire dans la modalité numérique qui leur donnera accès à plus de 40 conférences retransmises en direct , aux discours d’ouverture et, en plus, ils auront la possibilité d’interagir avec les exposants du CES.

Malgré la coupe du calendrier et les nombreuses victimes, le CTA rappelle que le CES 2022 comptera plus de 2 200 exposants et que, ces dernières semaines, 143 autres entreprises ont confirmé leur présence à cet important salon technologique.

Malgré tous les revers, le CES 2022 continue et depuis Netcost-security.fr, nous vous tiendrons rapidement informés des lancements les plus importants qui auront lieu pendant les trois jours que durera cet événement.

