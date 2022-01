Deux des mobiles les moins chers de Xiaomi sont mis à jour vers MIUI 12.5 avec Android 12

Avez-vous un de ces Xiaomi ? Vous pouvez désormais profiter de l’actualité d’Android 11 sur votre mobile.

Bien qu’ayant déjà commencé le déploiement de MIUI 13 parmi ses mobiles les plus récents, Xiaomi n’oublie pas ses mobiles plus anciens. Ceux qui attendent toujours les versions précédentes de leur système d’exploitation, comme le Redmi 9A et le Redmi 9AT.

A partir d’aujourd’hui, les propriétaires de l’un ou l’autre de ces deux mobiles peuvent déjà profiter de l’actualité d’Android 11 avec MIUI 12.5, la version de MIUI antérieure à la plus récente.

MIUI 12.5 est désormais disponible pour les Redmi 9A et Redmi 9AT

Les Redmi 9A et Redmi 9AT sont deux des smartphones les moins chers de tout le catalogue de la marque. Grâce à une liste divulguée, nous savons qu’aucun d’eux ne passera à Android 12, donc Android 11 est la dernière version du système d’exploitation qu’ils exécuteront.

Cependant, il n’est pas exclu à cent pour cent que Xiaomi mettra à jour ces deux modèles vers une version de MIUI 13 basée sur Android 12 à l’avenir.

Dans tous les cas, ceux qui utilisent l’un de ces deux terminaux peuvent profiter de la version MIUI 12.5 grâce à la mise à jour V12.5.1.0.RCDMIXM, qui, comme spécifié dans Xiaomi Addicts, pèse 1,8 Go et atteint les terminaux via OTA .

Ceux qui ne veulent pas attendre l’arrivée de la mise à jour peuvent télécharger le package et procéder à son installation manuellement via la récupération.

MIUI 12.5 est une mise à jour axée sur l’introduction de changements esthétiques et fonctionnels par rapport à MIUI 12. Ses nouvelles fonctionnalités les plus importantes incluent également des améliorations en termes de performances, de sécurité et de confidentialité.

