Les mobiles avec un processeur MediaTek font-ils de pires photos que ceux avec un Snapdragon ?

Selon le chef de produit de vivo, les smartphones équipés de puces MediaTek ne prennent pas de pires photos que ceux équipés de chipsets Snapdragon.

Il existe actuellement deux grands fabricants de processeurs mobiles dont les puces sont présentes dans 90 % des smartphones Android du marché : Qualcomm et Mediatek.

Traditionnellement, les chipsets Qualcomm ont toujours surpassé leur rival en termes de performances et de fonctionnalités, mais au cours des deux dernières années, MediaTek a pu renverser la vapeur et égaliser le concours, principalement grâce à sa nouvelle gamme de processeurs de jeu Dimensity, menant même le marché des processeurs mobiles au deuxième trimestre 2021.

Malgré l’apparente égalité actuelle entre ces fabricants de processeurs, on pense toujours que les mobiles avec un processeur MediaTek prennent des photos pires que ceux avec un chipset Snapdragon et, pour cette raison, nous allons essayer de déterminer si cela est vrai ou non. non.

Quels terminaux prennent les meilleures photos : ceux avec un processeur Snapdragon ou ceux équipés d’un chipset MediaTek ?

Concernant ce problème, le directeur produit de vivo Han Boxiao a récemment déclaré que, sur la base de son expérience dans le secteur, les smartphones équipés de chipsets Mediatek ne prennent pas de pires photos que ceux avec un processeur Snapdragon, depuis, Depuis la sortie du Mediatek Helio P70 en 2018 , il existe une parité entre les produits des deux fabricants en termes de traitement ISP et de prise en charge des objectifs de l’appareil photo.

Quoi qu’il en soit, nous devons garder à l’esprit que vivo est une marque qui travaille directement avec MediaTek et que, par conséquent, ces déclarations peuvent ne pas être entièrement objectives.

En revanche, si l’on regarde le classement préparé par DxOMark avec les mobiles dotés des meilleurs appareils photo du marché, on observe que le premier smartphone doté d’un processeur Mediatek sur cette liste est le vivo X70 Pro +, équipé d’un Dimensity 1200 , qui en est à la huitième étape, tandis que le premier mobile avec chipset Qualcomm est le Xiaomi Mi 11 Ultra, équipé d’un Snapdragon 888, qui occupe la deuxième place.

A ce propos, si l’on prend en compte que les mobiles dotés des meilleurs appareils photo sont les plus haut de gamme et que la grande majorité des terminaux premium présentés cette année sont équipés de processeurs Snapdragon, tout semble indiquer que les grands fabricants de smartphones considèrent que les chipsets du fabricant américain sont le complément parfait pour les caméras de vos appareils.

Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre pour voir si le nouveau processeur phare de MediaTek pour 2022, le Dimensity 9000, parvient à égaler ou même à dépasser en performances et en performances le nouveau chipset haut de gamme de Qualcomm pour l’année prochaine, le Snapdragon 8 Gen. un.

Enfin, sur la base de notre propre expérience d’analyse de terminaux avec les deux processeurs, nous pensons que les mobiles dotés de chipsets MediaTek ont ​​encore une longueur de retard dans la section photographique de ceux dotés de puces Snapdragon.

