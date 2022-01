10 jeux Android de 2021 que vous avez sûrement oubliés

Nous vous proposons 10 excellents jeux qui sont arrivés sur Android l’année dernière et nous pensons que vous devriez les essayer.

Au cours de l’année écoulée, nous avons mis à jour, semaine après semaine, notre liste des meilleures nouvelles applications et jeux pour Android, mais comment est-il possible que nous ayons raté un jeu qui vaut la peine d’être essayé, nous avons décidé de passer en revue tous les nouveaux titres qu’ils ont atteint le Google Play Store au cours de cette période et collectent pour vous les 10 jeux Android de 2021 que vous devriez essayer.

Dans cette sélection, vous pourrez trouver des jeux gratuits et payants vraiment intéressants et divertissants tels que Rocket League Sideswipe, Townscaper, The Ramp, Rush Rally Origins, Moncage ou Titan Quest: Legendary Edition.

Mon ami Pedro : mûr pour la vengeance

Le premier titre de cette liste est My Friend Pedro : Ripe for Revenge, un jeu dans lequel vous devrez sauter de plateforme en plateforme tout en tirant sur tous les ennemis qui se présentent à vous.

Ce jeu a un total de 37 niveaux bourrés d’action dans lesquels le protagoniste peut aller à pied, à moto ou même sur une planche à roulettes.

Mon ami Pedro : Ripe for Revenge est un jeu totalement gratuit avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

Paysagiste

Townscaper est un jeu de construction de bâtiments indépendant en monde ouvert dans lequel tu devras construire des villes de style méditerranéen, et tu le feras d’une manière très simple : en touchant simplement l’écran.

Townscaper est un jeu payant sans publicité qui a un prix de 5,49 euros, un montant que vous pouvez payer en rachetant le solde Google Rewards que vous avez accumulé avant son expiration.

Coup latéral de la Rocket League

Rocket League Sideswipe est la version mobile du célèbre jeu pour console et PC dans lequel tu joueras des matchs de football avec des voitures de deux minutes dans lesquelles tu devras marquer plus de buts que ton rival.

Dans Rocket League Sideswipe tu pourras jouer des matchs en un contre un ou deux contre deux, personnaliser ta voiture avec des objets tels que des roues ou des stickers et affronter des joueurs du monde entier grâce à son mode en ligne.

Rocket League Sideswipe est un jeu gratuit sans publicité ni achat intégré qui vous procurera des heures et des heures de plaisir.

La rampe

La rampe est un jeu de skateboard indépendant minimaliste développé par Crescent Moon Games dans lequel vous devrez conduire une planche à roulettes sur des rampes en forme de U pour effectuer les meilleurs tricks avec.

L’une des principales caractéristiques de ce jeu est qu’il n’y a ni scores ni classements, car l’objectif est de vous offrir un moment amusant sans aucune sorte de pression concurrentielle.

La rampe est un jeu gratuit sans publicité ni achat intégré que vous aimerez certainement.

Tuer la flèche

Slay the Spire est un jeu de construction de deck roguelike avec une excellente bande-son et une variété de combinaisons de cartes.

Slay the Spire est un jeu payant sans publicité ni achat in-app qui a un coût de 9,99 euros, un montant qui vaut la peine de payer, puisque ce titre vous offre des centaines et des centaines d’heures de jeu.

Rush Rally Origins

Rush Rally Origins est la version mobile de la célèbre série de jeux de course de Brownmonster Limited.

L’une des caractéristiques différentielles de Rush Rally Origins par rapport à d’autres jeux similaires est qu’il a des graphismes zénithaux, de telle sorte que ce jeu nous permet de participer à des courses de rallye vues d’en haut et non de la position du conducteur, ce qui est habituel dans d’autres titres de course automobile.

Ce titre propose trois modes de jeu : contre-la-montre, championnat et course et est compatible avec tous les types de manettes de jeu, à la fois Bluetooth et câble.

Rush Rally Origins est un jeu payant sans publicité ni achat in-app qui peut être le vôtre avec un seul achat de 5,49 euros.

Moncage

Moncage est un jeu de réflexion aux graphismes de haute qualité dans lequel vous devrez aligner une série de vignettes originales développées par Optillusion pour résoudre des énigmes. Votre mission sera de découvrir l’histoire derrière chacune des énigmes que vous devez résoudre.

Moncage est un jeu payant sans publicité ni achat in-app que vous pouvez obtenir avec un paiement unique de 4,99 euros.

Titan Quest : Édition Légendaire

Titan Quest : Legendary Edition est la version mobile de l’un des meilleurs jeux de rôle de l’histoire, un titre qui a captivé des millions de joueurs depuis 2006.

Il s’agit d’un jeu de rôle et d’action se déroulant dans la mythologie grecque dans lequel vous devrez vaincre les Titans pour sauver le monde.

Titan Quest: Legendary Edition est la version complète de Titan Quest avec tous les DLC et mises à jour à ce jour et pour l’obtenir, vous devrez économiser un peu, car il coûte 19,99 euros.

Baba c’est toi

Baba Is Your est un jeu de réflexion primé dans lequel vous pouvez modifier les règles selon lesquelles vous jouez, car, à chaque niveau, les règles sont présentes sous la forme de blocs avec lesquels vous pouvez interagir et en les manipulant, vous pouvez changer la façon dont le fonctionnement de chaque niveau.

Baba Is You est un jeu payant, avec une note de 5 sur 5 sur Google Play, sans publicité ni achat in-app au prix de 7,99 euros.

Les restes d’Evan

Le dernier titre de cette sélection est Evan’s Remains, un jeu d’aventure et de puzzle mystère dans lequel vous devrez retrouver un garçon perdu nommé Evan.

Ce jeu combine les mécanismes des puzzles de plateforme classiques basés sur la logique avec un récit inspiré des jeux d’aventure d’aventure japonais.

Evan’s Remains est un jeu gratuit avec des publicités et des achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien ci-dessous.

