C’est le meilleur explorateur de fichiers que j’ai essayé sur Android

Avec Solid Explorer, vous pouvez gérer à la fois les fichiers que vous avez sur votre mobile et ceux que vous avez dans le cloud et les protéger avec un cryptage sécurisé.

L’un des outils les plus utiles pour gérer la mémoire interne de votre mobile Android est un bon explorateur de fichiers, mais ce n’est pas toujours une tâche facile de le trouver parmi la grande multitude d’applications du Google Play Store pour effectuer cette tâche.

Pour cette raison, à cette occasion, nous venons de parler de Solid Explorer, une application qui est, pour nous, le meilleur explorateur de fichiers que nous ayons testé sur Android, car il combine une grande facilité d’utilisation avec un grand nombre de fonctionnalités. Continuez à lire et découvrez comment gérer vos fichiers mobiles de manière simple et pratique.

Solid Explorer : bien plus qu’un gestionnaire de fichiers

On peut affirmer sans crainte de se tromper que Solid Explorer est l’explorateur de fichiers le plus similaire au défunt ES File Explorer, sans ses problèmes de confidentialité, non seulement au niveau de la popularité, puisqu’il cumule plus de 5 millions de téléchargements et un score de 4,8 sur Google Play, mais aussi en termes de fonctionnalités et de facilité d’utilisation.

La première chose que nous allons voir lors de la première ouverture de l’application est un petit tutoriel qui résume certaines des principales fonctionnalités de Solid Explorer et, immédiatement, nous accéderons à l’écran principal de l’application, qui vous montre les dossiers et fichiers de la mémoire interne de votre smartphone.

L’une des fonctionnalités les plus remarquables de Solid Explorer est qu’il vous permettra de gérer à la fois les fichiers que vous avez sur votre mobile et ceux que vous avez dans le cloud, car il est compatible avec une grande variété de services de stockage en cloud tels que Google Drive, OneDrive , Dropbox, Mega, Box, Owncloud, SugarSync, MediaFire ou Yandex, qui peuvent être configurés en effectuant les actions suivantes :

Cliquez sur l’icône avec le signe « + » située dans le coin inférieur droit de l’application

Sélectionnez l’option Nouvelle connexion cloud

Choisissez le service de stockage cloud que vous souhaitez configurer

Choisissez le nom qui sera affiché dans l’application

Entrez vos informations de connexion

Vérifiez que toutes les données sont correctes et cliquez sur le bouton Suivant

Cliquez sur Connecter puis sur Terminer

Pour faciliter cette tâche, Solid Explorer a une conception à double panneau grâce à laquelle vous pouvez ouvrir deux dossiers en même temps, auxquels vous pouvez accéder d’un simple glissement vers la gauche et transférer des fichiers entre l’un et l’autre simplement en suivant quelques étapes simples :

Ouvrez à la fois le dossier source et le dossier de destination du fichier que vous souhaitez transférer dans l’application

Faire un appui long sur ledit fichier pour le sélectionner

Cliquez sur l’icône avec les trois points verticaux situés dans le coin inférieur droit de l’application

Cliquez sur le bouton Transférer

Sélectionnez l’option Copier vers … si vous souhaitez conserver le fichier dans les deux dossiers ou Déplacer vers … si vous souhaitez le déplacer de l’un à l’autre

Une autre des principales caractéristiques de cet explorateur de fichiers est sa facilité d’utilisation, puisqu’un simple clic sur l’icône des trois bandes verticales situées dans le coin supérieur gauche vous permet d’accéder aux paramètres de l’application, à la mémoire interne de votre terminal et à la racine dossier du même et vers les dossiers des services de stockage dans le cloud que vous avez configurés. Juste en dessous de ces dossiers, vous verrez le pourcentage de stockage gratuit dans chacun d’eux.

Dans ce même menu, nous trouverons une section appelée Collections, qui regroupera nos fichiers en fonction de catégories telles que Photos, Musique, Vidéos ou Documents et dans laquelle nous aurons accès à la Corbeille où tous les fichiers que nous avons supprimés seront enregistrés, au cas où vous les auriez supprimés par erreur et que vous devez les récupérer.

Une autre des fonctionnalités les plus remarquables de Solid Explorer est qu’il nous donne la possibilité de protéger nos fichiers avec un cryptage sécurisé, de sorte qu’en cas de perte du mobile ou de vol, les voleurs ne puissent pas accéder à nos données plus privées. Lorsque vous configurez un service de stockage cloud, l’application elle-même recommande de définir un mot de passe ou d’utiliser le capteur d’empreintes digitales pour accéder à son contenu, mais vous pouvez également crypter n’importe quel dossier sur le stockage interne de votre smartphone.

Pour effectuer cette tâche, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Faites un appui long sur le dossier que vous souhaitez crypter pour le sélectionner

Cliquez sur l’icône avec les trois points verticaux situés dans le coin inférieur droit de l’application

Sélectionnez l’option Crypter

Entrez deux fois le mot de passe et sélectionnez l’option Supprimer les fichiers source afin que deux dossiers ne soient pas créés, l’un crypté et l’autre non crypté

Cochez la case Utiliser l’empreinte digitale si vous souhaitez accéder à ce dossier simplement en utilisant votre lecteur d’empreintes digitales mobile

Cliquez sur le bouton Crypter

Une fois cela fait, vous verrez qu’un dossier apparaît avec le même nom que celui que vous venez de chiffrer, mais avec la terminaison .sec et avec un cadenas à l’intérieur de son icône.

Solid Explorer est une application totalement gratuite, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Google Play Store que nous vous laissons sous ces lignes, avec des publicités, bien que celles-ci puissent être supprimées avec un seul paiement de 1,99 euros.

