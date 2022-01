"Plus d’eau chaude": Xiaomi vient de lancer un chauffe-eau qui va révolutionner les douches

Le dernier né de Xiaomi est un chauffe-eau à gaz sans eau froide qui vous fournit instantanément de l’eau chaude.

Malgré le fait que Xiaomi dispose déjà d’un très large catalogue d’appareils pour la maison intelligente tels que des aspirateurs robots, des brosses électriques, des purificateurs d’air, des lampes de table ou des bouilloires, le géant chinois n’arrête pas de lancer de nouveaux produits sous sa marque MIJIA et le dernier d’entre eux est un chauffe-eau grâce auquel vous ne manquerez jamais d’eau chaude.

Il s’agit du premier chauffe-eau à gaz froid sans eau de Xiaomi

La firme chinoise vient de lancer dans son pays d’origine le MIJIA Zero Cold Water Gas Water Heater S1, un chauffe-eau à gaz sans eau froide qui est le premier du genre que Xiaomi met sur le marché.

Le nouveau produit de Xiaomi est un thermos compact, élégant et extrêmement bon marché

La principale caractéristique de ce radiateur est qu’il vous fournit de l’eau chaude instantanément, de sorte que vous n’avez plus à attendre que l’eau se réchauffe.

Cet appareil a une capacité de 18 litres, il préchauffe également l’eau dans le tuyau, ce qui garantit que lorsque vous ouvrez la douche, l’eau chaude sortira et, en plus, il dispose d’un système de contrôle de précision de température constante de ± 0 , 5 ℃ qui empêche les changements brusques de température de l’eau lors de la mise sous tension et hors tension.

Grâce à cette dernière fonctionnalité, le contrôle de la température du chauffage est beaucoup plus précis, puisque ce système contrôle la température en temps réel et régule le volume d’eau et de gaz dans le réchauffeur.

Cet appareil de chauffage est également équipé d’une technologie de contrôle du feu segmenté, qui est responsable du réglage de la puissance de feu en fonction des différentes températures d’eau d’entrée.

Le chauffe-eau à gaz MIJIA Zero Cold Water S1 dispose de 4 modes de chauffage d’eau prédéfinis :

Lavage adulte (43ºC)

Lavage confortable (41ºC)

Lavage pour enfants (39ºC)

Utilisation en cuisine (36ºC)

Ce radiateur Xiaomi peut être interconnecté avec d’autres appareils domotiques de la marque comme sa serrure connectée avec NFC ou ses capteurs de porte via l’application Xiaomi Home.

Xiaomi améliore sa brosse à dents bien connue : elle dispose désormais d’une batterie de 2 mois et est submersible

Le chauffe-eau à gaz MIJIA Zero Cold Water S1 est désormais disponible à l’achat en Chine au prix de 2 399 yuans, soit environ 333 euros au taux de change.

