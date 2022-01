4 caractéristiques que devraient avoir les smartphones de 2022

YM Tapis De Course Pliable Electrique 11 km/h, App KINOMAP et ZWIFT Coaching/Multijoueur, 1 HP (2,5 HP Peak) Capteur Cardiaque, Inclination, 12 Programmes Lubrification Automatique, New Modèle 2022

CARACTÉRISTIQUES DU YM : Tapis de course extrêmement compact - Moteur linéaire Smooth Power DriveTM - 12 programmes d'entraînement prédéfinis - Touches de vitesse rapide - Options d'inclinaison réglables - Capteurs de rythme cardiaque - Facile à déplacer et à ranger - Grand écran LCD numérique - Réglage de la vitesse et du mode de fonctionnement - Touche de sécurité - Vitesse de 1 à 11 km/h. Il est équipé d'un grand écran LCD numérique pour l'affichage de la vitesse et de tous les paramètres de contrôle (programme, rythme cardiaque, temps d'entraînement, etc.). APP : YM est compatible avec l'application KINOMAP et ZWIFT avec bluetooth qui permet de contrôler le tapis roulant via Smartphone ou Tablet + fonction miroir sur la TV + projection de vidéos et de parcours d'entraînement directement sur la TV et le PC + fonction musique et historique d'entraînement individuel + objectifs d'entraînement + partage d'entraînement avec des amis, entraînements structurés, coaching vidéo et bien d'autres fonctions. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Tension nominale : 220/240V - Fréquence nominale : 50/60Hz - Puissance nominale : 1,0 CV (750 Watt) - Puissance de crête : 2,5 CV (1800 Watt) - Capacité de poids : 120 kg. - Câble électrique : 180 cm. Dimensions du tapis de course : 103 x 36 cm - Dimensions du produit prêt à l'emploi : 126 x 64 x 126 cm - Dimensions du produit plié : 60 x 64 x 126 cm - VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR TOUT PROBLÈME. NOUS SOMMES DISPONIBLES POUR ENVOYER DES PIÈCES DE RECHANGE ET RÉSOUDRE TOUT PROBLÈME.