Le youtuber technologique le plus connu au monde choisit les meilleurs mobiles de 2021

Ce sont les meilleurs smartphones de 2021 selon Marques Brownlee.

2021 a été une année très intéressante pour le marché de la téléphonie mobile. Les appareils que les différentes marques ont mis sur le marché ont été une révolution et c’est, malgré la crise qui prévaut aujourd’hui, les choses évoluent favorablement.

Et comment pourrait-il en être autrement, le populaire youtubeur technologique Marques Brownlee a également voulu dire au revoir à l’année en faisant ce qu’il aime le plus ; vidéos de smartphones. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Marques est un youtubeur avec une chaîne de plus de 15 millions d’abonnés, on pourrait donc dire qu’il est le créateur de contenu le plus populaire au monde. De quoi parle la vidéo ? Des meilleurs mobiles de 2021 selon lui.

À de nombreuses reprises, ce qu’une personne pense sur Internet peut nous donner plus ou moins la même chose, mais quand quelqu’un avec autant d’années à tester les smartphones dans son dos et surtout, avec autant de mobiles analysés en profondeur, les choses changent.

Marques Brownlee est le youtubeur technologique le plus connu au monde. Plus de 15 millions d’abonnés, des vidéos de qualité, des analyses faites avec de nombreuses heures de travail… c’est-à-dire que votre avis compte.

Et quels sont les meilleurs smartphones de 2021 pour Marques Brownlee ? Eh bien ceux-ci :

Pour Marques, le Samsung Galaxy S21 Ultra est le meilleur smartphone de 2021. Il reconnaît que cette décision est quelque peu subjective et que chaque utilisateur aura son propre choix, mais il reconnaît que le terminal Samsung est un appareil très équilibré dans tous ses aspects et que pour cela même lui a donné le prix. Un prix contenu pour être haut de gamme, un design spectaculaire, une section photographique hors du commun et une superbe autonomie.

D’autre part, il convient également de noter la suprématie d’Apple dans ce type de liste. Il existe peut-être de meilleurs téléphones que les iPhones sur le marché, mais il ne fait aucun doute que les appareils de Cupertino sont une décision parfaite pour ceux qui souhaitent acheter un nouvel appareil car ce sont des smartphones très ronds dans lesquels tout fonctionne très bien.

Cela a été le meilleur mobile de l’année selon les principaux youtubeurs technologiques dans le monde

Bref, que Samsung soit la première marque de téléphones portables n’est pas un hasard. Leurs téléphones, à la fois haut de gamme, milieu de gamme et bas de gamme, sont vraiment spectaculaires et ils ont une part de marché croissante. Nous verrons si 2022 reste le même ou si un nouveau protagoniste entre en scène.

