10 applications pour connaître la température du PC

Vous souhaitez contrôler la chaleur de votre PC ? Ce sont les meilleures applications pour mesurer la température du PC et ainsi éviter les échecs lors de l’exécution du système.

Disposer d’un ordinateur hautes performances est essentiel pour les utilisateurs qui utilisent l’ordinateur comme un outil polyvalent, que ce soit pour le travail de bureau ou pour le simple divertissement. Mais que faire si votre PC devient trop chaud ?

Si la température de votre ordinateur est élevée, cela peut provoquer des redémarrages inattendus et même endommager les fonctions matérielles. Heureusement, il existe des applications pour connaître la température d’un PC, surveiller les performances de l’équipement en temps réel et même rapporter avec précision si le système fonctionne correctement. Ce sont vos meilleures options.

Applications pour connaître la température du PC : les 10 meilleures

AIDA64

CPU-Z

Contrôlez la température de votre ordinateur et évitez des dommages irréversibles à l’avance avec cette liste d’applications pour vérifier la température du PC. Fonce!

NZXT CAM

Avec NZXT CAM, vous pourrez observer en détail le fonctionnement de l’ordinateur, en prenant une surveillance et un contrôle des applications et de leur exécution. De plus, il effectue une analyse rapide de tout problème et optimise l’ordinateur à grande échelle.

Cette application régule non seulement la température de votre ordinateur, c’est aussi un excellent outil pour les joueurs professionnels, car elle parvient à se synchroniser avec plusieurs jeux et avec le RVB des différents matériels, ce qui permettra une expérience unique.

Température de base

Core Temp permet une surveillance en temps réel de la température dans les différents cœurs, indépendamment de la carte mère. De plus, vous pourrez régler les fonctions de votre équipement à votre convenance avec visualisation de la performance sur un écran didactique.

Cette application dispose également d’un système qui peut être lié à des appareils mobiles Android ou Windows Phone, vous aurez donc une visualisation à tout moment où que vous alliez, c’est-à-dire que vous serez au courant des performances de votre équipement 24 heures sur 24.

Ouvrir le moniteur matériel

Grâce à cette application, l’utilisateur pourra réguler la température des noyaux et affichera les valeurs dans trois modes différents, soit via une fenêtre principale, un périphérique de bureau personnalisable ou dans la barre d’état système.

Et ce n’est pas tout, car l’application dispose de plus de six mises à jour pour de meilleures performances et fonctionnalités, et est d’une grande aide pour évaluer les capteurs de température, les vitesses des ventilateurs, les tensions, la charge et les vitesses de fonctionnement d’un ordinateur.

Espèce

Speccy est un logiciel gratuit qui évalue chaque matériel de votre ordinateur avec une analyse rapide, générant des rapports détaillés des valeurs évaluées. Une fois l’analyse terminée, il vous offre la possibilité d’enregistrer automatiquement les données au moyen d’un instantané, d’un fichier XML ou d’un fichier texte.

Vous pouvez télécharger la version gratuite ou acheter la version professionnelle pour 19,95 $ et il est même possible de la lier avec jusqu’à trois PC pour 34,95 $.

HWiINFO

Grâce au programme HWiNFO vous pourrez connaître en détail la configuration matérielle de votre équipement en quelques clics. Avec lui vous aurez des informations complètes sur le processeur, les modules mémoire, la carte mère, le bus PCI, la carte graphique, les adaptateurs vidéo, le réseau, les disques, la batterie…

De plus, il dispose de certains outils pour évaluer la santé de certains des composants, tels que les tests de performances du processeur, de la mémoire et du disque qui vous permettent de mesurer leurs performances et de comparer les résultats avec ceux d’autres modèles ; ou un capteur de température pour le disque et le CPU.

AIDA64

C’est l’une des meilleures applications pour connaître la température du PC et elle dispose également de plusieurs versions mieux adaptées en fonction de la fonctionnalité souhaitée. Il est capable d’effectuer une évaluation générale de l’état fonctionnel des différents matériels, en préparant un rapport avec les données collectées.

Comme si cela ne suffisait pas, AIDA64 dispose d’une période d’essai gratuite de 30 jours, une fois le délai expiré, il est nécessaire de demander une nouvelle licence.

HWMonitor

Comme les programmes déjà évoqués plus haut, HWMonitor effectue un diagnostic et une régulation des cœurs de votre ordinateur et optimise ses performances sous une interface solide et simple.

Avec ce logiciel, vous pourrez voir les listes des capteurs avec une structure arborescente où il est possible d’étendre les listes de composants matériels individuels qui sont détectés sur votre PC.

CPU-Z

CPU-Z est un logiciel gratuit qui génère une étude des principaux périphériques de votre système PC. Avec ce programme, vous aurez la possibilité d’évaluer le processeur, le chipset système, le chipset vidéo, entre autres …, qui sont installés sur votre ordinateur. C’est une application facile à utiliser et ne nécessite pas beaucoup de connaissances techniques pour apprendre à l’utiliser.

Crystal DiskInfo

Cette application vous aide à détecter et à prévenir les problèmes qui pourraient être dangereux pour votre ordinateur. Il fonctionne au moyen d’un système de couleur qui avertit du niveau de danger que présente votre équipement, donc si votre ordinateur est dans un état inapproprié, vous pourrez effectuer des copies de sauvegarde et des sauvegardes avec le temps.

Postcombustion MSI

MSI Afterburner est une excellente application et même l’une des plus utilisées par les joueurs. Il est capable de réaliser une évaluation de la température en temps réel, qui se reflète à travers une fenêtre alternative et ainsi d’observer la configuration d’overclocking pendant que vous jouez.

Il est fonctionnel avec n’importe quelle carte, même si vous n’avez pas de MSI et c’est un programme qui peut être implémenté gratuitement. Qu’en penses-tu?

Désormais, grâce à cette liste d’applications pour connaître la température du PC, vous aurez un contrôle total sur les fonctions de l’équipement et vous pourrez surveiller les changements présents.

Si vous avez aimé cet article, n’oubliez pas de jeter un œil à tout ce que vous devez faire si votre mobile devient trop chaud, ou mieux encore, découvrez les 8 meilleures applications de thermomètre pour Android.

